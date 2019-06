Reklamáljunk bátran, ha nem tetszik az étel!

Tegyük szóvá, ha elégedetlenek vagyunk a minőséggel! Illusztráció: Karnok Csaba

Volt már rossz élménye strandolásnál?



Volt már valaki a családjában, aki hazavitt valamilyen vízben összeszedett fertőzést a fürdőből, próbált kártérítést kérni ilyen ügyben? Akadt vitája az üzemeltetővel a csúszós burkolaton bekövetkezett baleset miatt, járt már pórul önkormányzati szabadstrandon? Előfordult már Önnel, hogy húzós áron gyenge minőséget kapott – a sör volt a meleg, a palacsinta a hideg –, és nem orvosolták a panaszát. Volt problémája értékesebb strandjáték, -eszköz esetleg kerti medence visszacserélésénél? Ossza meg velünk problémáját, mi pedig megkérdezzük fogyasztóvédelmi szakértőinket. Sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda – leveleiket a panaszfal@delmagyar.hu címre várjuk.

– Amennyiben a vállalkozás megtévesztő tájékoztatást nyújt az étel elkészítéséhez felhasznált összetevőkről, arról informál, hogy a bizonyos allergiában szenvedők is fogyaszthatják, ám ilyen összetevőket is felhasználtak, az akár megtévesztő kereskedelmi gyakorlatnak is minősülhet. Ilyen esetekben a lakóhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztályánál tehettünk bejelentést. Természetesen előfordulhat, hogy az étel csak a csomagolás során szennyeződött. Minden esetben jelezzük azonnal a panaszunkat az étteremnek, és kérhetjük a megfelelő ételre való cserélést, vagy visszakérhetjük a vételárat.– Több éve vásárolok online a Tescóból házhoz szállítással, a közeli lejáratú termékekre felhívják a figyelmemet és ha kérem, visszaviszik. A Tündérkonyháról kérünk menüs ebédet január óta. A kezdeti félreértések tisztázása után – mást hoztak, mint amit kértünk, hogy friss legyen -, semmi gond nincs, reklamációnkra azonnal ki akarták hozni a megfelelő ételt.– Örömmel olvassuk, hogy alapvetően elégedett az igénybe vett szolgáltatásokkal. Tapasztalatunk szerint is, ha bármilyen panasza van a vevőnek, és azt udvarias hangnemben közli a másik féllel, nagyobb eséllyel zárul az ügy megnyugtató megoldással.