Amatőr sportcsapatok csaptak össze a Csonkában február 23–25-én. A meghívott iskolák futsal, röplabda, asztalitenisz, kosárlabda sportágakban mérték össze tudásukat, nemenkénti megosztásban, napi 10 órában, megállás nélkül.

Tradíció és rang

– Óriási eredmény, hogy dacolva a Coviddal és egyéb nehézségekkel, a Csonka Kupa 20 év óta töretlen népszerűségnek örvend a szegedi diákok körében. Büszkék vagyunk rá, hogy az idei rendezvényen futsaledzőként olyan testnevelő tanár is jelen volt, aki annak idején diákként szerepelt a kupán – számolt be a Csonka Kupáról Tóthné Biró Zsuzsanna, a Csonka János Technikum igazgatója.

Hangsúlyozta, a csonkás és a déris testnevelő tanárok mellett idén a Csongrád-Csanád Megyei Kosárlabda Szövetség és a Magyar Labdarúgó Szövetség Csongrád-Csanád Megyei Igazgatósága is kivette a részét a nagy múltú sporteseményből, hiszen a mérkőzéseket hivatalos játékvezetők vezették, ezzel is emelve a kupa rangját.

Együtt játszani

Az igazgatónő kiemelte, hogy a Csonka Kupa túlmutat a sport és a mozgás fontosságán, ugyanis olyan közösségformáló erő rejlik benne, amely baráti összejövetelként lehetőséget ad a diákoknak egymás megismerésére, a jó hangulatra. Összetartó erejét bizonyítja, hogy a kiesett csapatok a nap végéig rendre ott maradtak szurkolni a Csonkában, amelynek tanárai és diákjai komoly szervezőmunkát vállaltak fel a tanítás mellett megvalósuló rendezvény érdekében.

Ő a gólkirály(nő)

Ahogy büntető párbajokból és izgalomból, úgy elismerésből sem volt hiány, hiszen a 14–18 éves sportolók közül kerültek ki a kupa gólkirályai és gólkirálynői. Kosárlabdában a Vedres, a fiú és lány futsalban a Gábor Dénes bizonyult a legjobbnak. A röplabdát a Csonka-suli nyerte meg, asztaliteniszben pedig a Déribe, a Csonkába és a József Attilába járó diákok jeleskedtek leginkább.

Bár a rendezvény végén a jók közül a legjobbaknak csendült fel a We are the champions című szám, a 3 napnak csakis nyertesei vannak: egy újabb felnövekvő generáció, akiket 20 év múlva is egy közös élmény köt össze, a Csonka Kupa.

