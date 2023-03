Az sem egyértelmű, mennyi lesz a napelemes rendszer megtérülésének ideje havi szaldó esetén. Aki beadta az igénybejelentőjét, telepítsen-e napelemes rendszert?

Mindent mi sem tudunk előre, de segítünk tisztán látni!

Sokan gondolják, hogy havi szaldóval több tíz éves megtérülési idővel kell számolni.

Ezt meg kell cáfolnunk. Egyik részről fontos kiemelni a kormány tavaly nyári intézkedését, amelyben részlegesen kivezette a rezsicsökkentést, ezzel jelentősen lerövidítette a napelemes beruházások megtérülésének idejét. A másik kérdés: ha bevezetik a havi szaldót, és nem lehet a nyáron megtermelt energiát télen visszavételezni, akkor mennyire húzódik el a megtérülési idő?

Számoljunk közösen!

A számoláshoz vegyük alapul az egyik szegedi ügyfelünk áramfogyasztását. A háztartásban egy 4 fős család él, akik gázzal fűtenek, tehát az elektromos áramot legtöbbször a villanybojler, a hűtő, a klíma, a mosó- és szárítógép, a mosogatógép és a főzőlap használja el. Egy ilyen otthonban a havonta elhasznált áram mennyisége egyenletesnek mondható, esetleg a nagy nyári melegben és a karácsonyi időszakban lehetnek kiugrások, így éves szinten kicsivel több, mint 7000 kWh mennyiségű áramot fogyasztanak el. Az általunk telepített napelemes rendszer tartalmaz egy okos-fogyasztásmérőt is (Smart Meter), amelynek segítségével pontosan látjuk a fogyasztási és termelési adatokat a számítási példánkhoz.

Összefoglaltuk a kiindulási adatokat, amelyek a 2022-es évi áramfogyasztást és a napelem termelését veszik figyelembe:

A megtérülési időt számolási példákkal, két alapszituációval mutatjuk be:

1. szituáció: a 4 fős családnak nincs napelemes rendszere.

2. szituáció: a 4 fős családnak van hálózatra visszatápláló napelemes rendszere havi szaldós elszámolással.

A számításos példában a 70 Ft/kWh-s piaci árat vesszük figyelembe, ugyanis amennyiben a fennmaradó rezsicsökkentés kivezetésre kerül, az áramszolgáltató teljes egészében a piaci áron fog számlázni.

1. szituáció: a 4 fős családnak nincs napelemes rendszere.

Az alábbi ábra mutatja, hogyan alakul az áramszámla költsége havi szinten (70 Ft/kWh-s áron számolva) napelemes rendszer nélkül. Az évi 7,035 kWh elfogyasztott áramért összesen 492.450 forintot fizetnek.

Forrás: Solar Konstrukt Kft.

2. szituáció: a 4 fős családnak van hálózatra visszatápláló napelemes rendszere havi szaldós elszámolással.

A következő ábrán szintén az áramszámla költsége látható, de egy 7,5 kW teljesítményű napelemes rendszerrel kiegészítve, havi szaldós elszámolásban.

Márciustól októberig havi szaldó esetében nem kell áramszámlaköltséggel számolni, azonban a fennmaradó 4 hónapban is kevesebb az áramszámla költsége, mint a napelemes rendszer nélkül ugyanabban az adott hónapban.

Forrás: Solar Konstrukt Kft.

A számolási példánkban a 70 Ft/kWh-s áramár mellett egy 7,5 kW teljesítményű napelemes rendszer megtérülési ideje kevesebb mint 2 évvel hosszabbodik meg havi szaldós elszámolás esetén, tehát szó sincs több mint 10 éves megtérülésről. Ráadásul itt még nem vettük figyelembe a többlettermelésből adódó áramszolgáltatói visszatérítést, ugyanis ennek a mértéke sem tisztázott még.

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a számolási példánk eredményeit:

Lesz még roham a napelemes rendszerekért?

A válaszunk: igen!

Sokan vannak, akik még októberben beadták az áramszolgáltatói igénybejelentőt és még nem tudják, telepíttessenek-e napelemes rendszert vagy sem. Éppen ezért nem választottak még napelemes kivitelező céget sem. Ez komoly gond lehet, hiszen aki kedvező feltételekkel szeretne még napelemes rendszert, annak idén december 31-ig lezárt kiviteleztetéssel kell rendelkeznie.

Tavaly októberben több mint 100 ezer igénybejelentés érkezett be az áramszolgáltatóhoz, idén még ennyien szeretnének élni a lehetőséggel, de a napelemes cégek kapacitásai is végesek! Itt fontos megjegyezni, hogy 2021-ben és 2022-ben is évente 40 ezer igénybejelentést dolgoztak fel, és ugyanennyi napelemes rendszer kivitelezésére került sor. Amint az áramszolgáltatók reagálnak a beadott igényekre, újra megismétlődhet a tavaly nyári roham a napelemes cégeknél.

Egy jó tanács: ne várjon tovább! Készüljön fel még időben, és keressen minél hamarabb egy megbízható napelemes kivitelező céget! A Solar Konstrukt több mint 10 éves szakmai tapasztalatára most is számíthat!

Elkezdődött a versenyfutás a kedvező feltételekkel telepíthető napelemes rendszerekért, ne hagyja veszni a lehetőséget!

Keressen minket! Szeged, Pulz utca 37. www.solarkonstrukt.hu Solar Konstrukt a fenntartható mindennapokért!