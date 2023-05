Mit értünk pénzügyi tudatosság alatt?

A kifejezés alatt azt a képességet értjük, hogy megismerjük és használjuk a különböző pénzügyi készségeinket, beleértve személyes pénzmenedzsmentünket, költségvetésünket és befektetéseinket. Azt is jelenti, hogy megértünk bizonyos pénzügyi elveket és fogalmakat, mint például a pénz időértéke, a kamatos kamat, az adósság kezelése és a tervezés. De bankügyeink, megtakarításaink, esetleges hitelünk és adósságaink egyaránt azokat a pilléreket jelentik, amelyek a legtöbb ilyen jellegű döntésünket támogatják az életünk során.

Miért fontosak a pénzügyi alapismeretek?

Az ilyen téren megszerzett műveltségünk segíthet elkerülni pár rossz döntés meghozatalát. Segíthet továbbá abban is, hogy önellátóvá válva pénzügyi stabilitást érjünk el. Az ezzel kapcsolatos oktatás magában foglalja pénzügyi működésünk megismerését, ilyen jellegű céljaink kitűzését és elérését, az etikátlan gyakorlatok megismerését, valamint az élet által támasztott pénzügyi kihívások kezelését. Ennek köszönhetően a magasabb szintű pénzügyi alapismeretekkel rendelkező emberek nagyobb valószínűséggel tudnak megélni jövedelmükből és vészhelyzeti alappal is rendelkeznek. Egyértelmű, hogy ezek az ismeretek elengedhetetlenek ahhoz, hogy átgondolt és tájékozott döntéseket hozzunk, elkerüljük a felesleges adósságállományt és segítsük családtagjainkat ezekben az összetett döntésekben.

4 dolog, amire szükségünk lesz a tudatosság kiépítéséhez

A megalapozott pénzügyi döntések fontosabbak, mint valaha – az ezekhez szükséges ismeretek megszerzésének lépései között az alábbiakat találhatjuk.

Alapszabályok megtanulása

Akármerre nézünk, szinte mindenhol pénzügyek vesznek körül minket. Már egészen fiatal korunktól kezdve életünk fontos részét képezik, hiszen az érettségitől a nyugdíjba vonulásig minden lépésünket közvetlenül befolyásolják majd pénzügyi ismereteink és pénzkezelési készségeink. Karrierdöntéseink, első ingatlanunk megvásárlása, házasságkötésünk, gyermekvállalási szándékunk… pénzügyeink hatalmas szerepet játszanak mindezen életesemények mindegyikében.

És nem csak a legfontosabbakról van szó: ezek mindennapi életünk szerves részét is képezik. Legyen szó arról, hogy hol eszünk, mit vásárolunk, hova utazunk, minden nap szembesülünk ezekkel a döntésekkel. Az alapszabályok megtanulása nélkül azonban nem lesz elég tapasztalatunk és képzettségünk ahhoz, hogy helyes és átgondolt döntéseket hozzunk.

Költségvetés készítése

Az első dolog, amit általános iskolában megtanulunk, hogy hogyan kell összeadni és kivonni, de ezeket az elveket ténylegesen alkalmazni saját költségvetésünkben már sokkal nehezebb feladat! Manapság az emberek nagy része hónapról hónapra él, ami leginkább pénzügyi ismereteik hiányára, és ezáltal a rossz döntésekre vezethető vissza. Többet költenek, mint amennyit megengedhetnének maguknak, költségvetési terv nélkül élik az életüket.

Tartalékok képzése

A takarékoskodás megtanulása pénzügyi műveltségünk másik fontos aspektusa. A megtakarítás sokféleképpen történhet, beleértve a hagyományos megtakarítási számlákat, nyugdíjalapokat és a vészhelyzeti alapot. Megtakarítási számlánkra általában hosszabb és rövidebb lejáratú befektetéseink kerülnek majd, melyeket a futamidő lejártával fordíthatunk valamilyen nagyobb költség fedezésére. Nyugdíjalapunkkal idősebb korunk életszínvonalát biztosíthatjuk be, vészhelyzeti megtakarításunkkal pedig váratlan nehézségeinkre készülhetünk fel, hogy ne kelljen kölcsönért folyamodni egy összetört autó vagy beszakadt tető miatt.

Adósságaink minimalizálása

Az adósságtörlesztésre fordított idő- és pénzszükségleteink nagyban károsítják jövőnkbe való befektetési képességünket – ezt elengedhetetlen felismerni. Kiegyensúlyozott életvitelünk és a biztos jövő szempontjából alapvető fontosságú, hogy megértsük, milyen hatással van egy adósság felvétele a pénzügyeinkre. Azaz: konkrét tervet kell kidolgoznunk az adósság időben történő visszafizetésére.

Honnan sajátítsuk el?

A pénzügyi ismeretek iskolai oktatása egyre népszerűbbé válik, de még mindig van mit fejlődni ezen a téren, így gyakran a szülőknek kell magukra vállalniuk a feladatot. Természetesen felnőtt korban sem késő elkezdeni művelni magunkat ezen a téren, számos pénzügyi hírlevélre iratkozhatunk fel, hallgathatunk tematikus podcasteket, de akár könyvek és folyóiratok segítségével is sokat tanulhatunk. Mint sok területen, természetesen a közösségi média itt is hatalmas segítséget képes nyújtani: LinkedInen, Twitteren és Facebookon is számtalan ezzel a területtel foglalkozó oldalt követhetünk.

Pénzügyeink – érthető módon – felnőtt korunkban a legfőbb stresszforrásaink közé tartoznak. Pénzügyi problémáink ugyanis váláshoz, rossz egészségi állapothoz, depresszióhoz és csődhöz is vezethetnek, ezért minél hamarabb érdemes elkezdenünk művelni magunkat, hogy elkerülhessük ezeket az élethelyzeteket. Pénzügyi tudatossággal élve kiegyensúlyozottabb és stabilabb életet élhetünk, és ehhez mindössze egy kis önfejlesztésre, és pár alapvető szabály betartására van szükségünk.