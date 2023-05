A hétfői plenáris előadásokat követően az előadások és poszterek, az eredmények prezentálása és megvitatása az alábbi hat szekcióban zajlott:

- Genetikai erőforrások, előnemesítés

- Szemtermés mennyisége, minőségi beltartalmi elemzések

- Biotikus stresszek, kórtan, rezisztencia

- Környezeti adaptáció, agronómiai kérdések

- Molekuláris megközelítések, interakciók, bioinformatika, genomszintű szelekció

- Jövőbeli kihívások, innovációs válaszok

A résztvevők május 19-én buszos kiránduláson, szántóföldi tenyészkerti látogatáson ismerkedtek meg a Gabonakutató Kft. kalászos nemesítésével, és tettek látogatást a Hódagro Zrt. kalászos gabona parcelláin.

A kutatómunka eredményeinek kicserélése, megvitatása alapvetően fontos a mi szakterületünkön – mondta Tóth Beáta. – Ez a konferencia jó lehetőséget nyújt a személyes kapcsolatok elmélyítésére, kibővítésére. Tudományos eredményeink mellett lehetőségünk nyílik fölvillantani a magyar kultúra értékeit is. A megnyitón a magyar népzenei hagyományokat őrző Mentés Másként Együttes működött közre, akikkel a gálaesten is találkoztunk. Ott táncházi muzsikájukkal járultak hozzá a jó hangulathoz. Szerdán este pedig Kuzma Levente orgonaművész koncertjét élvezhették a kutatók az újszegedi Szent Erzsébet-templomban. A külföldi kutatók számára természetesen nagy gasztronómiai élmény volt a Borfesztivál is, ahová szabadidejükben esténként kilátogathattak.

A Gabonakutató NonProfit Közhasznú Kft. jövőre ünnepli centenáriumát – tudtuk meg a kutatóktól. A konferencia méltó, nemzetközi elismerése a Gabonakutatóban immár 99 éve folyó KFI-munkának. A konferencia előadásainak összefoglalóit elektronikus tudományos kiadványban jelentetik meg, hozzájárulva ezzel is hazánk és a világ gabonatudományi területen végzett KFI munkáinak előrehaladásához.

További információ: tel.: 06-20/913-9750 (Dr. Bóna L.)

http://cerealszeged2023.eu/