A szükséges előkészületek

Először is magát az otthonunkat kell felkészítenünk a folyamatra. Fedjük le a bútorokat, padlófelületeket, illetve bármilyen más területet, amit védeni szeretnénk a festéktől. Használhatunk nylont, műanyag lepedőt vagy takarófóliát! Mozgassuk ki a bútorokat a festés területéről, vagy helyezzük a szoba közepére és takarjuk le azokat. Ez megkönnyíti a munkavégzést és megvédi a bútorokat a festékpermettől vagy a cseppektől.

Ezután meg kell terveznünk a festési folyamatot, beleértve a szükséges eszközök és anyagok beszerzését, amilyen például a henger, az ecset, a spatula vagy a csiszolópapír. El kell dönteni, milyen típusú festéket használunk és milyen mennyiségben. A festékcsomagoláson általában feltüntetik, hogy hány négyzetmétert lehet vele lefesteni, ez alapján tudjuk meghatározni, hogy mennyit kell vásárolnunk belőle.

Figyelembe kell vennünk a festés időtartamát is. Ez segít abban, hogy megtervezzük a napot vagy a hétvégét, amikor elegendő időnk lesz a munkára. Így nem járhatunk úgy, hogy este azt sem tudjuk, hova tudnák ledőlni aludni, mert minden egy kupacban van. Tartsuk szem előtt az olyan részleteket is, mint például, hogy egy lealapozott felületre 12 óra elteltével lehet felvinni az inntaler festékeket – tehát ezt az időt is bele kell számolni a munkafolyamatba. Ha nagyon nagy területet kell festenünk, érdemes megfontolni, hogy szükség lesz-e segítségre, például festőre, vagy néhány segítőkész barátra, rokonra.

Mit tegyünk az egyenetlenségekkel?

Az egyenetlen felületek jelenthetik az egyik leggyakoribb problémát, amikor falat szeretnénk festeni. A repedések, lyukak, és egyéb felületi hibák tönkretehetik az összképet, ezért fontos, hogy az alapos előkészítésnek része legyen ezek kezelése is. Ha szeretnénk egy szép, egyenletes, sima felületű falat, akkor az alábbi lépéseket érdemes követni:

A falfelület feltérképezése

Először végignézzük a falat, hogy hol van olyan repedés vagy lyuk, amelyet javítani kell. Például a szögek, csavarok hagyhatnak maguk után lyukakat, de akár neki is ütődhetett valami, ami sérülést okozott. Nézzük meg, mit kell javítani, és ahhoz szerezzük be a szükséges eszközöket!

Egyenetlenségek kijavítása

Azzal kezdünk, hogy a lyukakat betömjük glettel. Érdemes előtte egy kicsit benedvesíteni őket, mert ha porosak maradnak belül, akkor a por vizet fog elvenni a glettanyagból, és így az száradás után kirepedezhet. Az anyagot a lyukak és repedések fölé is felvisszük egy vékony rétegben. A glettanyag megfelelő mennyiségben történő használata azonban kulcsfontosságú: nem szabad túl vastagon felvinni, mert az ugyan eltakarja a mélyedéseket, de puklikat hoz létre a falon.

Csiszolás

A glettelés után maradhat a falon úgynevezett glett-sorja, amit le kell csiszolni. Ehhez csiszolópapírra és csiszolóblokkra lesz szükségünk. A csiszolóblokk egy olyan eszköz, amire fel tudjuk fogatni a csiszolóvásznat – de kifejezetten erre a célra kialakított csiszolószivacsok is kaphatóak. A csiszolás során eltávolítjuk a gletteléskor keletkezett esetleges kisebb dudorokat és más hepehupákat is.

Festés

Ezzel be is fejeztük a fal előkészítését, következhet a festés. Itt azonban a sikerhez nem elég az, hogyha mi elég ügyesek vagyunk: fontos, hogy minőségi festéket válasszunk, olyat, ami száradás után nem fog lepotyogni a falról. Az inntaler festékek például köztudottan magas minőséget képviselnek, és biztosan nem kell egyhamar újrafestésen gondolkodnunk, hacsak nem szeretnénk egy más színt is kipróbálni.

Kérjünk segítséget?

Nem kell tehát feltétlenül szakemberhez fordulnunk, ha ki szeretnénk festeni az otthonunkat. Ha alapvetően jó állapotban vannak a falak, és nem kell drasztikus javításokat végezni rajtuk, akkor a megfelelő előkészületek után mi magunk is meg tudjuk ezt oldani. Ami fontos, hogy nemcsak a munkának kell precíznek lennie, de a felhasznált alapanyagokon se spóroljunk, hiszen a minőség itt tartósságot is jelent.