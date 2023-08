Már több mint egy hónapja működik új formában a hulladékgazdálkodási rendszer, valamint a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer (EPR) is bevezetésre került.A Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara elsődleges céljai között szerepel a helyi vállalkozások tájékoztatása, segítése a szükséges információk összegyűjtésével és átadásával. Emiatt a gazdasági önkormányzat létrehozott egy olyan online felületet, amelyen elérhetők azok az információk, amelyeket a kamara külsős szakértői dolgoztak ki a beérkező kérdésekre válaszolva.

A kamarához számos kérdés futott be a témában, ezek közül szemezgettünk. Volt olyan mobiltelefonok, valamint okoseszközök nagykereskedésével és kiskereskedésével foglalkozó, webshopon keresztül is értékesítő cég, amely az iránt érdeklődött, hogy belföldi cégtől vásárolt és később ugyancsak belföldön értékesített termékeik miatt kell-e regisztrálnia. A szakértő válasza szerint nem szükséges a regisztráció, hiszen az EPR-díj kimondottan az első belföldi gyártót érinti.

Érkezett kérdés magánházat bérbe adó vállalkozástól is. Az illető arról kért tájékoztatást, hogy a keletkezett háztartási hulladék miatt kell-e a MOHU-nál szerződést kötni. Azt is kérdezték továbbá, hogy milyen típusú hulladékáramot kell megadni, illetve a hulladék esetében honnan kellene tudni, hogy éves szinten hány kilogramm hulladék keletkezett a magánházként használt ingatlanban? A szakértő tájékoztatása alapján, amennyiben a bérlők szerződtek a kommunális és háztartási hulladék elszállítására, akkor nem kell regisztrálni. Azonban ha a Társaság mint gazdálkodó szervezet a szerződő fél, akkor a szelektív hulladékra szerződést kell kötni a MOHU-val. A kommunális hulladék ez esetben is kimarad a regisztrációból. Szelektív hulladékra a vegyes csomagolási hulladékot kell megadni: 15 01 06 azonosítóval – írja válaszában a szakértő.

Autósiskola is fordult hozzánk segítségért. Mint írták, gyártással nem foglalkoznak, irodájukhoz tartozóan van egy heti szállítású kommunális kukára szerződésük. Szelektív hulladékgyűjtés nincs. Ez esetben nekik kell-e a MOHU-val hulladékszállításra szerződést kötni? Érkezett is a válasz: nem kell, a regisztráció a kommunális hulladékot nem érinti.

A kiemelt érdeklődésre való tekintettel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a MOHU Zrt.-vel közösen ismét tájékoztató rendezvényt szervez a hulladékbirtokosoknak a kötelező regisztrációról, illetve a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) rendszerről.

Az online tájékoztató időpontja: 2023. augusztus 17. 15.00

Az online tájékoztató időpontja: 2023. augusztus 17. 15.00

Ön is érintett? Ha önnek is van kérdése, küldje el a [email protected] e-mail-címre és a kamara szakértői válaszolnak! Az eddigi kérdéseket és válaszokat a szervezet honlapján, a csmkik.hu/oldalak/kerdesek-es-valaszok felületen tekintheti meg.

