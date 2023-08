Képzelj el egy olyan albérletet, ahol a szomszédok között sok a fiatal, de mégsem egy lepukkant diákszállón érzed magad.

Jó helyen van

Egy csendes, kiváló elhelyezkedésű újszegedi lakást keresel, amelyet évekre az otthonodnak érezhetsz a kényelme, szolgáltatásai miatt? Ez a Gesztenyeliget apartman-lakócentrum az újszegedi Derkovits fasoron.

Tudsz parkolni

Könnyen idetalálsz, akár bringával, akár kocsival érkezel. Ha autód is van, a parkolás is megoldott: Zárt parkolót is kaphatsz akár a mélygarázsban, privát hellyel!

Bolt helyben

A Gesztenyeliget apartman-lakócentrum Újszeged zöldterületekben és fákban egyre gazdagabb részén található többféle típusú és méretű lakással, valamint hamarosan megnyíló pékséggel, zöldség-gyümölcs üzlettel, valamint kávézóterasszal.

Havi bérlés vagy airbnb

A felújított, elegáns lakások különböző alapterületűek és felszereltségűek. Ezek fiatal, aktív korú bérlők remek otthona lehet. A Gesztenyeliget lakócentrum apartman- és lakásbérlési rendszerben kíván lehetőséget nyújtani havi díjas albérlettel vagy eseti lakásbérléssel.

Egy-, másfél, kétszobás lakások

- Egyszobás: 130 ezer Ft/1 fő, 150 ezer Ft/2 fő + rezsiátalány + 10 ezer Ft/fő közös költség (további személyenként + 2000 Ft.)

- Másfél szobás: 80 ezer Ft/fő, minimum 2 fő +rezsiátalány + 10 ezer Ft/fő közös költség (további személyenként + 2000 Ft)

- Kétszobás: 90 ezer Ft/fő, minimum 2 fő +rezsiátalány + 10 ezer Ft/fő közös költség (további személyenként + 2000 Ft)

A szerződéskötéshez 3 havi kaució szükséges, és 1 éves határozott időtartamra szól, de természetesen egy év után meghosszabbítható.

Extrákkal kiadó

Ugye, milyen baráti árak? És ezek mellé térítés ellenében kérhetsz takarítást, mosást, vasalást; igénybe veheted a szabadtéri grillt és bográcsozót, a háziorvosi rendelést heti egy alkalommal, a mentálhigiénés életvezetés-tanácsadást.

A kertgondozás, a parkolók, illetve a tető karbantartása, a gépészeti berendezések rendszeres ellenőrzése, a ház körüli műszaki teendők elvégzése természetesen nem a bérlő feladata.

Kik a szomszédok?

A Gesztenyeliget eredetileg nyugdíjasok számára épült, nyugdíjasotthonként funkcionált, de a korábbi társasház az ország- és városszerte megnövekedett lakáskereslet és szálláskeresés megkönnyítése miatt 2023-ban profilváltáson esett át. Az új cél a hosszú távú bérlet és az airbnb-jellegű kiadás.

A felújított ingatlanok elsősorban fiataloknak, középkorúaknak, pároknak, egyedülállóknak kínálnak kényelmes lakhatási lehetőséget. Persze az újonnan beköltözött fiatalok mellett a jelenlegi nyugdíjas lakókkal is találkozhatsz a Gesztenyeligetben, hiszen nekik is ez az otthonuk!

Egyedi ajánlatért keresd a Gesztenyeligetet telefonon, e-mailben vagy akár személyesen!

Elérhetőségeink:

Gesztenyeliget apartman-lakócentrum – üzemeltető: Pax et Vita Kft.

Cím: 6726 Szeged, Derkovits fasor 15–17.

Telefonszám: 06-20/290-2280

E-mail-cím: [email protected] https://www.facebook.com/profile.php?id=100092399894521