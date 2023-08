Karácsonyfa mindig új köntösben

Tegye a kezét a szívére. El tudja képzelni a karácsonyt karácsonyfa nélkül? Valószínűleg nem, hiszen a karácsonyfa a karácsony elengedhetetlen része. A műfenyők széles választékát is bemutatták a vásáron. A kiállítók minden évben új és egyedi modelleket mutatnak be, és nagy hangsúlyt fektetnek a vonzó megjelenésre. A kiváló minőségű, dizájnos és időtálló karácsonyfák egyszerűen kihagyhatatlanok.

Forrás: karacsonyfavilag.hu

FULL 3D, 3d karácsonyfa vagy akár havas és fehér karácsonyfa.

Lehetőségünk volt látni néhány igazán fényűző és valósághűnek tűnő műkarácsonyfát különböző méretekben. A kiállításon erdei-, jegenye- és lucfenyőfákat láthattunk a klasszikus zöld árnyalatoktól a fehér és havas fákig. A legigényesebbeket különösen a FULL 3D-s fák vonzották, amelyek egyedülállóak, mivel kizárólag 3D-s öntvényekből készülnek. A 3d műfenyő megkülönböztethetetlen az élő fától, az ágak kombinációjának köszönhetően sűrűbbnek tűnik. Az előző szezonban is már voltak fehér és havas karácsonyfák. Elbűvöltek bennünket az eredeti és természetes megjelenésű, modern zöld és ezüst tűlevelű fák is. A kiállításon olyan fákat is bemutattak, amelyek már beépített meleg fehér LED-világítással rendelkeznek és okostelefonnal lehet vezérelni. Egyedülállóak a cserépben lévő, valósághű és természetes megjelenésű fák is.

Forrás: karacsonyfavilag.hu

Új trendek – alternatív fák

A karácsonyfák különböző alternatíváit is bemutatták a vásáron, amelyekkel az újdonságokat kedvelő vásárlókat akarták megörvendeztetni. A tűlevél nélküli műfák és a beépített világítással ellátott fák felhívják magukra a figyelmet. Az ágak végére helyezett LED-ekkel ellátott fehér fák iránt is nagy volt az érdeklődés. A szintén fehér színben kapható dekoratív LED-fák lenyűgöző hangulatot teremtenek. Egy másik lehetőség a fából készült karácsonyfák, amelyek változatosságot és stílust visznek otthonába.

Forrás: karacsonyfavilag.hu