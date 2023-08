Egész napos szórakozást ígér a család minden tagjának a pusztaottlakai Autós Safari Park, ahol az egzotikus állatotoktól kezdve – mint a púpos teve, zebra, alpaka, strucc, pávák vagy kenguru – egészen az őshonos – őz, szarvas –, vagy éppen háziasított fajtákig, úgy, mint a mangalicák és a nyulak széles körben vonultatják fel a különböző állatokat. Ráadásul minden állat szelíd, simogatható, etethető, amihez "zoo csemegét" is biztosítanak a szervezők.

Az állatokkal találkozhatnak a látogatók, egyrészt az állatsimogatóban, másrészt pedig az autós safariban, ahová be lehet hajtani saját járművel, a park által biztosított zebracsíkos autókkal, és a közönségkedvenc ingyenes safari busszal is, amire a belépő megváltása után annyiszor ül fel a látogató, ahányszor akar.

Aki pedig visz magával Safari csemegét is a körútra, biztosan az állatok kedvence lesz. Ugyanígy az állatsimogatóban is, ahová a finomságokkal megrakott tálkával besétálva, garantáltan körbeállják az embert az állatok.

Ottjártunkkor a látogatók egymást váltották a safari buszon, az állatsimogatóban, a dodzsemen, a körhintán, a pónilovagláson, és a trambulinon. Akit megkérdeztünk, csupa pozitív élményről számolt be. A kisgyermekes családoknak például az állatsimogató, a körhinta, a kisvonat és a játszóház volt az abszolút kedvenc, a nagyobb gyerekekkel érkezők pedig egymás után kétszer-háromszor ültek fel a safari buszra, és a dodzsemre. Abban viszont mindenki egyetértett, hogy klassz dolog a belépő árából (felnőtt 4900 forint, gyermek 4400 forint) korlátlanul és a továbbiakban ingyenesen használni mindent a parkon belül.

Ráadásul akik csoportosan érkeznek, és megosztják a Safari Park Pusztaottlaka facebook oldalán az egyik bejegyzését, akár fejenként 2x500 forint kedvezményt is kaphatnak.

Bővebb infó: https://facebook.com/safariparkpusztaottlaka

A nyitvatartás is baráti, hiszen pénteken, szombaton és vasárnap is 10-18 óráig várják a látogatókat, aki pedig biztosra akar menni, időpontot is foglalhat a családjának vagy a csoportjának az Autós Safari Park honlapján (https://safaripark-pusztaottlaka.hu/).

A park megközelítése nem bonyolult, még azoknak sem, akik nem jártak sosem Pusztaottlakán. Ráadásul hatalmas könnyebbség a szülőknek, hogy az állati jó élményekért nem kell órákat utazniuk, hiszen azok már Békés vármegyén belül is elérhetők. A Safari Park ugyanis Dél-Békés kapujában található, Békéscsabától 24, Orosházától 30, Gyulától 36, Mezőhegyestől pedig 38 kilométernyi autóútra. Áthaladva a zsáktelepülésen pedig a park a településtáblától mintegy 1 kilométernyi távolságban várja a vendégeket. Az üzemi útról balra kanyarodva találjuk a bejáratot, majd a parkolót is, aminek használata szintén ingyenes.