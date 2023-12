Megtalálni azt a hivatást, amit örömmel végzünk, nem is olyan egyszerű…

A Szegedi Szakképzési Centrum fenntartásában működő 10 szakképző iskolában piacképes szakmákat kínál, a képzéseket az ipar és a munkaerőpiaci igényeknek megfelelően alakítja duális képzőpartnerek bevonásával. A szakmai végzettség megszerzése mellett a fiatalok – a szakképzési rendszer átalakításának köszönhetően – már tanulmányaik ideje alatt rendszeres jövedelemhez jutnak, elkezdhetnek tervezni és gazdálkodni.

Mit kínál a Csonka János Technikum?

Szeged egyetlen újszegedi városrészen fekvő középiskolája a Szegedi SZC Csonka János Technikum. A hagyományosan autós, motoros és rendészeti területen szakmai oktatást biztosító iskola a 2024/2025-ös tanévben technikumi és szakképző iskolai osztályaiba várja a nyolcadikos és az érettségizett tanulókat nappali tagozatra és felnőttek szakmai oktatására.

Rendészet és közszolgálat

Rendészet és közszolgálat ágazatban az 5 éves Közszolgálati technikusok oklevelükkel a Rendőrség, a Határrendészet, a Büntetésvégrehajtás, a Katasztrófavédelem, a Magyar Honvédség adminisztratív és műveleti területein helyezkedhetnek el.

Az itt végzett diákok már tanulmányaik alatt felkészítést kapnak, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem különböző szakjain vagy a tiszthelyettesi képzéseken is megállhassák helyüket. A képzés különleges tantárgya a Lövészet és az Önvédelem is, ami rendkívül kedvelt a diákok körében.

Autóipari szakemberképzés

Specializált gép- és járműgyártás szakterületen több mint 50 éves múltra tekint vissza az iskola. Az oktatói testület elhivatottan dolgozik azon, hogy az autóipar fejlődését figyelemmel kísérve, már iskolai keretek között megismerhessék tanulóik a legújabb technológiákat. Így 3 éves Gépjármű mechatronikus motorkerékpár karbantartó képzésük célirányosan az elektromos rollertől a kerékpáron át a motorkerékpárok szervizelésére készíti fel a tanulókat. A két éve átadott, modern tanműhelyük ad otthont a szakképző iskolai 3 éves Járműfényező és Karosszérialakatos tanulók képzéseinek. A tudás átadásában komoly szerepet vállal az a közel 80 duális partner, akik szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatják a tanulókat.

Az autóipar fejlődésével szükségessé vált, hogy 2020-tól Gépjármű-mechatronikai technikus egységes képzésben tanítsák az autószerelést és az autóelektronikát. Az 5 éves technikumi képzés az egységesítés mellett az alternatív, azaz a hibrid és az elektromos autók szerelésébe is betekintést nyújt. Tanulóik XXI. századi felszereltségű műhelyben a legújabb technológiát bemutató oktatópadokon ismerkednek többek között a hibrid hajtás- és tüzelőanyag-cellásrendszerekkel. Különleges, kimondottan oktatási célra speciálisan előkészített diagnosztikai rendszerekkel felszerelt gépjárműveken testközelből ismerkedhetnek meg a hibrid és az elektromos autó technológiájával. Céljuk, hogy az itt végzett tanulók az Alternatív járműhajtási technikus végzettséget is megszerezve biztosíthassák a város és vonzáskörzete gépjárműparkjának szervizhátterét.

Ezért jó a Csonkába járni

Az iskola diákjai szerint a Csonkában az a legjobb, hogy a tanulás mellett rengeteg lehetőségük van kibontakozni. Erasmus+ pályázattal külföldre, szakmai gyakorlatra utazhatnak, igénybe vehetik a Honvéd Kadét Ösztöndíjat, versenyekre járhatnak, változatos osztályprogramokon vehetnek részt. Tanulmányi eredményük alapján ösztöndíjra jogosultak.

Mit kínál a Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum?

A Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum a technikai és műszaki területeken kínál széles körű pályaválasztási lehetőségeket. Képzéseik az alapvető készségek és kompetenciák fejlesztésén túl a különböző műszaki-technológiai területek összekapcsolásával mutatják meg a szakmákban rejlő izgalmas lehetőségeket.

A megszerzett technikai ismereteket számos területen kamatoztathatják a náluk végzettek. Ma már számos kereskedelmi, logisztikai tevékenység alapja az iskolában megszerezhető automatikai, mechatronikai ismeret. A gépjárműgyártás, a faipar, az építőipar, a textilipar is olyan gépeket alkalmaz, amelyek kezelése könnyen elsajátítható a Dériben megszerzett ismeretek birtokában. Az iskolát választó minden tanuló megismerkedhet az ipari robotok világával, amely lehetőséget ad a diákoknak saját gondolataik és ötleteik megvalósítására, képessé válnak az új technológiák alkalmazására.

Robotika csapatmunkában

A robotikai projektek jellemzően csapatmunkát igényelnek. A diákoknak össze kell dolgozniuk, meg kell osztaniuk az ötleteiket és együtt kell problémákat megoldaniuk, emellett kommunikációs, időmenedzsment, nem rutinszerű problémamegoldás, alkalmazkodóképesség, komplex kommunikációs és társas készségek is fejlődnek. Ezen készségek megszerzése növelheti a diákok karrierlehetőségeit a jövőben.

A Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum kiemelkedő figyelmet fordít a gyakorlati oktatásra, szorosan együttműködik duális partnereivel, így a diákok számos gyakorlati projekten, valós problémák megoldásán dolgozhatnak. A bevont szakemberek nemcsak szakmai tudást közvetítenek, de a magabiztosság, a tudatosság és a nagyobb önbizalom kialakításában is segítenek, továbbá lehetőség van szakmai gyakorlaton, tanulmányúton való részvételre is. Határozott céljuk, hogy a fiatalok bátran és magabiztosan induljanak el a választott pályán való érvényesüléshez.

Gépészet, Specializált gép- és járműgyártás, Elektronika és elektrotechnika

A 2024/2025-ös tanévben a Gépészet ágazatban Gépész technikus (CAD-CAM szakmairány) és Gépgyártás-technológiai technikus szakmák kínálatával várják az érdeklődőket mind okleveles technikusképzés, mind nyelvi osztály formájában. A Specializált gép- és járműgyártás ágazatban Mechatronikai technikus végzettséget lehet szerezni. Az Elektronika és elektrotechnika ágazatban Automatikai technikus, Elektronikai technikus és Ipari informatikai technikus szakmakínálatból lehet választani. Ebben az ágazatban az Elektronikai technikus és az Ipari informatikai technikus képzéseket okleveles technikusképzésként is lehet választani. A tizedik osztály elvégzése után a tanulók több szakmából/szakmairányból választhatnak, akár ágazatok közötti váltással is!

Ezért jó a Déribe járni

A Déri annak ajánlott, akit érdekel a modern technológia, szeretne középfokú tanulmányai után elhelyezkedni vagy mérnöki tanulmányokat folytatni. A tudomány, a technológia és a mérnöki pálya végtelenül szép és izgalmas – az ebben rejlő óriási lehetőséget megismertetik tanulóikkal is.

Mit kínál a Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium?

Az iskola a közel 1200 fős diák és 110 fős oktatói létszámával az egyik kiemelkedő szakképző intézmény nemcsak Szegeden, hanem a vármegyében is. Az iskolában oktatott 5 ágazatot (Környezetvédelem és vízügy, Sport, Oktatás – okleveles technikusképzés keretében is, Informatika és távközlés, Közlekedés és szállítmányozás) tekintve sokszínű az iskola, amelyet jelmondatként is hirdetnek a pályaválasztási rendezvényeiken.

Környezetvédők, sportolók, informatikusok, logisztikusok, ide!

Nem csak az ágazatkínálat sokrétű, a választható szakmák száma is jelentős: a Környezetvédelmi vagy Vízügyi technikustól kezdve a Sportedző (a sportág megjelölésével) – sportszervező, az Oktatási szakasszisztens, az Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikuson át az Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikuson keresztül a Logisztikai technikusig.

A 2024/2025-ös tanévben informatikai és nyelvi orientációs osztállyal bővül a Gábor Dénes-iskola továbbtanulási kínálata. Ebbe az osztályba azokat a tanulókat várják, akik még keresik az útjukat, nem igazán tudják, hogy mit is szeretnének tanulni, de az útkeresés mellett szeretnének mind informatikai, mind idegen nyelvi szempontból fejlődni. A szakmai élet szempontjából az országos versenyek fontos szerepet játszanak az iskola életében. Környezetvédelem és vízügy ágazatból például minden évben sikerül eljutni legalább 2-2 diáknak az országos megmérettetésig.

Az intézmény feladata, hogy előkészítse és megalapozza az élethosszig tartó tanulást, segítse a munkába állást, a szükséges szakmaválasztást, a továbbtanulást. Alapvető célja, hogy diákjai a munkaerőpiacon kvalifikált munkaerőként legyenek jelen, képesek legyenek megfelelni a kor aktuális követelményeinek, a munkaerőpiac fokozódó kihívásainak, az élet változó feltételeinek, a továbbtanulási elképzeléseknek. A szakmai tantárgyak elsajátítása mellett fontosnak tartják a közismereti tantárgyak oktatását is, hiszen a 4. év végén a technikumban előrehozott érettségit tehetnek 3 tantárgyból (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem) a diákok.

Miért jó a Gábor Dénesbe járni?

Erősségei között tudhatja az iskola a könnyen megközelíthető épületét (Suli a Marson), a sokrétű duális partneri kapcsolatrendszerét (Szakképzés 4.0), a matematika tantárgynál megjelenő csoportbontást (diákközpontúság), a sokszínű iskolai kulturális életét (aktivitás). Az iskola 2020 óta LanguageCert vizsgahely: diákjai helyben tudnak nyelvvizsgát tenni angol nyelvből. Szoros együttműködés keretében a Pick Szeged kézilabdacsapat ifistái, valamint a Szent Mihály SE focistái is itt tanulhatnak Sport ágazati technikumi osztályban. A továbbtanulást erősíti a technikumban végzők számára, hogy a technikusi bizonyítvány emelt szintű érettségivel egyenértékű. Ezzel, valamint az iskola és néhány kiemelt egyetemmel kialakuló együttműködéssel sokkal gördülékenyebben tudnak bekerülni és integrálódni diákjai a felsőoktatásba. Együttműködő partneregyetemeik: NKE Víztudományi Kar, SZTE JGYPK, SZTE TTIK, Neumann János Egyetem, SZTE MK.

A szakképzés a jövő lehetősége, élj vele Te is, hiszen a jövőd itt kezdődik!

