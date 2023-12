Megtalálni azt a hivatást, amit örömmel végzünk, nem is olyan egyszerű.

A Szegedi Szakképzési Centrum fenntartásában működő 10 szakképző iskolában piacképes szakmákat kínálunk, a képzéseket az ipar és a munkaerőpiaci igényeknek megfelelően alakítjuk, duális képzőpartnerek bevonásával. A szakmai végzettség megszerzése mellett a fiatalok – a szakképzési rendszer átalakításának köszönhetően – már tanulmányaik ideje alatt rendszeres jövedelemhez jutnak, elkezdhetnek tervezni és gazdálkodni.

Mit kínál a Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola?

A Móravárosiban található meg a legnagyobb szakmakínálat, 7 ágazatban (Építőipar, Fa- és bútoripar, Gépészet, Épületgépészet, Elektronika és elektrotechnika, Vegyipar, Szépészet) 16 szakma (technikumban: Erősáramú elektrotechnikus, Vegyész technikus, Fodrász, Kozmetikus technikus, Épületgépész technikus; szakképző iskolában: Ács, Burkoló, Kőműves, Festő, mázoló, tapétázó, Kőműves, Szárazépítő, Asztalos, Kárpitos, Hegesztő, Hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő, Központifűtés- és gázhálózatrendszer szerelő, Villanyszerelő) közül lehet választani.

Miért jó a Móravárosiba járni?

Mert náluk a legkorszerűbb műhelyekben tanulhatsz, mert lehetőséged lesz duális képzésben részt venni, mert náluk nemzetközi projektekbe kapcsolódhatsz be. A nemzetközi hálózatosodás egyik bázisaként működnek. Fontosnak tartják, hogy a hozzájuk járó diákok nemzetközi tapasztalatokat szerezzenek a tanulmányaik alatt, ezért számos európai ország (pl. Finnország, Izland, Málta, Németország, Spanyolország, Franciaország) szakképző iskoláival alakítottak ki együttműködést. Ennek keretében az iskola diákjai két-, háromhetes, térítésmentes külföldi szakmai gyakorlaton vehetnek részt a partneriskola tanműhelyeiben, illetve vállalkozásoknál.

Miért éri meg szakmát tanulni?

Mert az elsajátított tudás jó kereseti lehetőséget fog biztosítani, mert a tanulmányok alatt ösztöndíjban részesülnek a tanulók, mert egy sikeres életpályát lehet megalapozni egy szakmai végzettséggel, hiszen a hazai gazdaságban nagy szükség van kétkezi munkát végző szakemberekre, de a felsőoktatás lehetősége is nyitva áll.

Az ágazati alapoktatás során megtanulhatók az adott ágazat alapjai, a szakirányú oktatásban pedig már közel 150 vállalkozásból választható duális képzőhely a szakmának megfelelően. A duális képzésben szakképzési munkaszerződést kötnek, így munkavállalóként kerül bejelentésre, ennek minden előnyével (munkabér, nyugdíjjogosultság). Ezek a vállalkozások pedig a sikeres szakmai vizsga után alkalmazni fogják a legjobb diákokat.

A szakmai oktatás korszerű laboratóriumokban, szaktantermekben, tanműhelyekben folyik (fodrász, kozmetikus szalon, KNX labor, hegesztőműhely, építőipari oktatóbázis), a duális képzésben pedig „élesben” ismerkedhetnek meg a piaci viszonyokkal.

Érezd jól magad!

A hagyományos oktatási módszerek mellett nagy hangsúlyt kap a projektmódszer, amelynek során úgy készíthető el egy projekttermék, hogy közben az osztálytársakkal közösen kerülnek megtervezésre a lépések, csapatmunkában lehet dolgozni, és együtt figyelemmel kísérhető a folyamat. Úgy lehet dolgozni, mint egy „igazi” munkahelyen.

Az sem baj, ha nehezen megy valakinek a tanulás, mert a Móravárosiban gyógypedagógusok, szociális munkások, iskolapszichológus és az oktatók is segítenek bárkinek a tanulásban, a vizsgákra való felkészülésben.

A Móravárosi „Boldog iskola”, „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola”, „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola”, „Örökös ökoiskola”. Céljuk, hogy a diákok jól érezzék magukat náluk, megtalálják azt a területet, amiben tehetségesek, amire alapozhatják a jövőjüket.

A Móravárosiban „Minden technika művészetté nemesedik a tudás legmagasabb fokán".

Mit kínál a Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskola és Szilágyi Mihály Kollégium?

Helen Keller szerint: „A tudomány hatalom. Sőt a tudás boldogság, mert akinek széleskörű és mélységes tudása van, az megkülönbözteti az igazi célt a hamistól, a magas rendű dolgot az alacsonytól.”

A Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskola és Szilágyi Mihály Kollégium régiónk egyik kiemelkedő oktatási intézménye, ahol számos kiváló szakma közül választhatnak a leendő diákok. Az iskola azzal büszkélkedhet, hogy kiváló képzést nyújt szakképző iskolai formában Szakács, Cukrász, Pincér - vendégtéri szakember, technikumi formában pedig Oktatási szakasszisztens, Szoftverfejlesztő és -tesztelő, valamint Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező területen. Mindezek a szakmák modern tudást és gyakorlati készségeket igényelnek, az iskola célja pedig, hogy a diákokat felkészítse a szakma kihívásaira és a jövőbeni sikeres pályafutásra.

Legyél koleszos Mórahalmon!

Az iskola kollégiuma ideális otthont biztosít a diákoknak, akik itt együtt élhetnek és tanulhatnak. A kollégium 150 fő befogadására alkalmas, a diákok szoros közösséget alkothatnak egymással. A kollégiumi élet lehetőséget nyújt a szociális kapcsolatok kialakítására. Csoportvezetőik gyerekcentrikusak, gazdag programkínálatot biztosítanak a kollégista diákok szabadidejének eltöltésére, például szervezett foglalkozások, színház, szakmai kirándulások, kézműveskedés formájában.

Az iskola infrastruktúrája és felszereltsége magas színvonalú, minden szempontból megfelel a kor követelményeinek. Az oktatási eszközök és technológiai berendezések modernek és naprakészek, biztosítva ezzel, hogy a diákok a legfrissebb információkhoz és szakmai ismeretekhez jussanak hozzá. Az iskola igyekszik megteremteni azt a környezetet, ahol a diákok kreativitásukat és tehetségüket kibontakoztathatják.

Miért jó a Tóth Jánosba járni?

Az iskola légköre családias és gyermekközpontú. Az oktatók és a diákok közötti kapcsolatok barátságosak, a tanulók mindig számíthatnak tanáraik támogatására és segítségére. Az iskolai közösség pozitív, a jó hangulat segíti a diákokat a tanulásban és a személyes fejlődésükben.

Kiemelkedő figyelmet fordítanak a tehetséges diákok gondozására. Számos kiegészítő program, tehetséggondozó csoport és verseny kínál lehetőséget a diákoknak tehetségük kibontakoztatására és kiteljesítésére. Az iskola büszkén támogatja a diákokat azokon a területeken, ahol kiemelkedőek, segíti őket az egyéni célok elérésében. A városi sportegyesületek változatos sportolási lehetőséget kínálnak a tanulóknak a lovaglástól az úszásig. Az iskola szomszédságában művészeti iskola található, diákjaik színjátszó körbe járhatnak, zenét tanulhatnak.

Az anyagiakról szót ejtve, a szakképző iskolai és a technikumi képzési formában az ágazati alapvizsgáig szakképzési ösztöndíjat kapnak a tanulók. Az ágazati alapvizsga után, aki nem köt szakképzési munkaszerződést és az iskolában marad tanulni, annak a tanulmányi eredményétől függő ösztöndíj jár.

Kiváló körülmények

Összességében az iskola nem csupán egy oktatási intézmény, hanem egy olyan hely, ahol a diákok számára kedvező és támogató környezetet teremtenek. A kiváló infrastruktúra, a családias légkör és a tehetségek gondozása mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a diákok sikeresen induljanak el pályafutásuk útján a Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskola és Szilágyi Mihály Kollégiumban.

Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum

A Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum, közismert nevén a „Vasvári”, Szeged belvárosában, a Zsinagóga szomszédságában, könnyen megközelíthető, felújított, akadálymentes épületben helyezkedik el. Az idén 111 éves iskola régóta meghatározó szereplője a vármegye szakképzésének a közgazdaság és az informatika területén.

Jelmondatuk: „Fiatal energiák a százéves falak között”.

A Vasváriban végzett tanulók a szakmai ismeretek mellett az élethosszig tartó tanulás képességét is elsajátítják, így sokan nagyvállalati környezetben, illetve a kis- és középvállalkozások, vagy az egyéni vállalkozók világában bizonyítják rátermettségüket. Az iskola tanórán kívüli programjai emellett irodalmi, kulturális, művészeti és természettudományos területen is fejlesztik, nyitottá és kreatívabbá teszik a diákokat.

A Vasvári Informatika és távközlés ágazatát választók a Szoftverfejlesztő és -tesztelő szakmát tanulhatják – akár hagyományos technikumi formában okleveles technikusképzés keretében, akár nyelvi előkészítő évfolyammal kiegészítve. Az utóbbi esetben a diákok széles körű programozási ismeretek megszerzése mellett magas óraszámban vesznek részt az angol és a német nyelv tanulásában.

A Gazdálkodás és menedzsment ágazat az iskola legrégebbi profilja. A Vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakmát azoknak ajánlják, akik szeretnének közreműködni a kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos feladatok megvalósításában.

Harmadik képzési területük a nyelvi előkészítő évfolyammal kombinált Kereskedelem ágazat tovább bővíti a választási lehetőségek körét. Az Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus képzésben magyar és idegen nyelven is felkészítik tanulóikat a különböző vállalatoknál felmerülő kereskedelmi és gazdasági folyamatok ellátására, diákjaik többek között megtanulnak projekteket tervezni és részt venni azok megvalósításában.

Képzéseikre ágazattól függetlenül jellemző, hogy olyan speciális gondolkodásmódot alakítanak ki, amelyet a diákok a mindennapi életükben is kamatoztathatnak (pl. gazdasági folyamatok működése, algoritmikus gondolkodás).

A tanulás eredményességét korszerű digitális eszközökkel és folyamatosan megújuló módszerekkel biztosítják. Elsősorban azokra a reál érdeklődésű fiatalokra számítanak, akik szakmai tudásuk mellett általános műveltségüket is szeretnék bővíteni.

Az iskolában folyó 5 vagy 6 éves technikumi képzés érettségi és technikusi vizsgával zárul, utóbbi a szakmai tantárgy emelt szintű érettségi vizsgájának felel meg. A sikeres vizsgák során megszerzett érettségi bizonyítvány és technikusi oklevél a szakirányú felsőoktatásba előnyösebb feltételekkel biztosít belépést, de a munka világában is sok lehetőséget, a munkaerőpiacon kedvező pozíciót kínál.

Szakmai oktatásukra nemcsak a 8. osztályosokat, hanem az idén érettségiző vagy érettségi vizsgát szerzett 25 év alatti fiatalokat is várják, a felnőttek pedig munka melletti oktatási formát választhatnak.

Összetartó közösség, elhivatott tanárok, egyéni figyelem minden egyes tanulóra: ezzel biztosítanak támogató környezetet az egyéni tehetségek kibontakoztatásához. A mozgáskultúra fejlesztését is fontosnak tartják, művészeti iskola táncpedagógusai közreműködésével megvalósuló társastánc-oktatás, vagy a testnevelő tanárok által szervezett diáksportkörök (futball, röplabda, aerobic), valamint a szombati kerékpártúrák révén.

Az iskola tanárai vallják, hogy Vasvárisnak lenni minőséget jelent. Ezt a minőséget igazolják az érettségi találkozókra visszatérő, hálás egykori diákok, a munkaadók, akik az iskola ajánlásával keresnek szakképzett munkatársat, illetve azok a szülők, egykori diákok, akik úgy érzik, nyugodt szívvel rájuk bízhatják akár több gyermekük sorsát, oktatását is.

Szegedi SZC Vedres István Technikum

A Vedres-technikum 1949 óta képez építőipari szakembereket Szeged és a dél-alföldi régió számára. Igényesen felújított, patinás belvárosi iskolaépületükben várják mindazokat, akik Építőipar vagy Kreatív ágazatban szeretnének az általános iskola befejezése után, illetve már felnőtt fejjel az érettségi bizonyítvány birtokában továbbtanulni és piacképes középfokú szakmai végzettséget szerezni. Az utóbbi években az iskola képzési palettája a hagyományos Magasépítő technikus képzés mellett Grafikus képzéssel is bővült, sőt jövőre a Mozgókép- és animációkészítő képzést is tervezik indítani. A felnőttek szakmai oktatása keretében pedig Magasépítő technikus, Grafikus és Fotográfus képzés folyik az iskolában. A náluk tanulható szakmák biztos jövőt kínálnak: a Magasépítő technikus végzettséggel többek között a kivitelezés, a tervezés, az építésigazgatás, az építőanyag-forgalmazás, az építőanyag-gyártás és az anyagvizsgálat területén, a kreatív szakmák birtokában pedig tervezőstúdiókban, reklámügynökségeknél, könyv- és lapkiadóknál vagy saját vállalkozásban, illetve a mozgóképgyártás, a nyomdaipar és a média területén is el lehet helyezkedni az iskola befejezése után.

A nyolcadikosok számára meghirdetett ötéves technikumi képzéseik, amelyek végén az érettségi bizonyítvány mellé technikusi oklevelet is kapnak a diákok, eredményesen fejlesztik tanulóik precizitását, kézügyességét és önállóságát, valamint a kreativitásukat és a problémamegoldó képességüket is, így a fiatalok rugalmasan fel tudnak készülni a XXI. század munkaerőpiaci kihívásaira. Jól felszerelt iskolájukban magas színvonalú oktatás zajlik, amelynek során nagy hangsúlyt fektetnek az oktatott ágazatok számítógépes ismereteinek elsajátítására is. A Vedres-technikum emellett kiváló ugródeszka mindazok számára, akik műszaki vagy művészeti felsőfokú tanulmányokra készülnek.

A hagyományos, évente több alkalommal szervezett nyílt napjaik rendkívül népszerűek az érdeklődő diákok és szüleik körében. A látogatható órák között szakmai és közismereti tantárgyak egyaránt szerepelnek. Az óralátogatásokra az érdeklődők magas száma miatt idén már előzetesen regisztrálni kellett. A nyílt nap második programja a délutáni tájékoztató előadás és iskolabejárás, amelynek során az iskola vezetői bemutatják a náluk tanulható szakmákat, a felvételi követelményeket, valamint a technikumi képzési és ösztöndíjrendszert, majd a részt vevők megtekinthetik az iskola közösségi tereit és a szaktantermeket, ennek során konzultálhatnak a szakmai munkaközösség-vezetőkkel is.

A Grafikus és a Mozgókép- és animációkészítő kreatív ágazati szakokon a központi írásbeli felvételi vizsga mellett szóbeli meghallgatást is tartanak, amelynek során a jelentkezőknek rajzfeladatokat kell készíteniük, illetve bemutatják a magukkal hozott képzőművészeti portfóliójukat. Erre a készségvizsgálatra a grafikus kollégák szeptembertől január végéig hetente ingyenes felvételi előkészítőt tartanak az érdeklődő diákoknak, amely az idei tanévtől az érdeklődők nagy száma miatt ugyancsak regisztrációhoz kötött.

Bár a Magasépítő technikus képzésen a felvételi pontszámítás kizárólag a hozott pontok alapján történik, építész kollégáik az érdeklődő diákok számára számítógépes építészeti bemutató foglalkozásokat szerveznek. Ezek az alkalmak is ingyenesek, céljuk a szakma szépségeinek bemutatása az általános iskolások számára.

A felvételi és a pályaválasztással kapcsolatos információk megtalálhatók az iskola honlapján (https://www.vedresiskola.hu/) és a Facebook-oldalukon (https://www.facebook.com/vedresszeged), illetve munkaidőben telefonon is érdeklődni lehet a 06-62/547-160-as telefonszámon. Szeretettel várják az érdeklődőket!

A szakképzés a jövő lehetősége, élj vele Te is, hiszen a jövőd itt kezdődik!