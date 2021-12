Ha hosszú távra tervezünk, akkor ez a megoldás segít a kutyaház állagának megőrzésében és a kutyák egészségét is védi. A hőszigetelés is nagyon fontos szempont, mert megvédi a kutyát az egyre forróbb nyári napokban és a téli fagyoktól is. Egy jól szigetelt kutyaházban a gyakran szélsőséges időjárási viszonyok között is biztonságban tudhatjuk a kutyát, mert ők is megbetegedhetnek akár a hidegtől, akár a tűző naptól. Tehát ha már kutyaház vásárlásra szántuk el magunkat, akkor mindenképpen a jól szigetelt változat mellett érdemes dönteni.