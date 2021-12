Az utóbbi években a napelempiacon folyamatos árcsökkenést láthattunk, ennek oka a gyártó cégek számának növekedése, valamint a tömeggyártás megjelenése volt. Azonban ez a tendencia most megtörni látszik: már 2021 első felében is áremelkedést tapasztalhattunk; ami az év végére nem állt meg, hanem tovább emelkedtek a napelemmodulárak. Ez azért is fontos, mert egy komplett napelemes rendszer árának jelentős részét a modulok teszik ki.