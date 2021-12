Sarkos kérdés – melyik magassarkú típus marad a jövőben?

Hölgyek esetében természetesen a cipők változatossága sokkal erősebb szélsőségeket takar. Ez a nők magassarkúinak változatossága miatt van. Az ilyen női cipők az answear.hu kínálatában is szemmel láthatóan hozzák a mostani trendek színes skáláját. Ezért néha nem egyszerű a döntés. Például manapság újra trendi lett a kétezres évekből visszaköszönő kockasarok. Ez viszont később nem biztos, hogy így is marad ebben a formában. Azonban a most szintén futó hegyesebb orrú megoldások és a vastagított, de nem kocka sarkak nagy eséllyel már nem fognak kifutni a divatból. Az ötvenes évek óta ezek a darabok különféle formákban ugyan, de velünk léteznek. Ugyanez a helyzet a klasszikus tűsarkakkal is. Ezért ha magassarkút nézünk, és olyan darabot szeretnénk, amit akár még a gyerekünk is hordhatna, érdemes kiválasztani egy vastagított, kerek sarkú, hegyesebb orrú fazont vagy egy klasszikus tűsarkút. Megéri továbbá foglalkozni a most hódító, furcsa alakú és színű sarkakkal is. Ezek unikális darabok lehetnek, és pont az érdekességük miatt az extravagáns öltözködést kedvelők számára biztos, hogy nem lesznek ódivatúak később sem. Szeretnél valami lazát, trendit, mégis időtállót? Itt is bátran keresgélhetsz: https://answear.hu/m/converse