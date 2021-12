A NAV Központi Irányítás Dél-alföldi Tájékoztatási Osztályának szakértője, Horváthné Huszka Bernadett és Szabó Gábor mutatta be az őszi adócsomagot és azokat az évközi változásokat, amik érintik a 2022-es évet adózási szempontból. Több adónemet is érintenek az új szabályok, és a nagyobb változások mellett számos kisebb módosítás ad feladatot a szakembereknek a felkészülésben.

Jelentős változás, hogy csökkennek a munka közterhei, ellensúlyozva a minimálbér-emeléssel járó emelkedő munkáltatói kiadásokat. A szociális hozzájárulási adó 15,5 százalékról 13 százalékra csökken, továbbá megszűnik a 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulás. Ezzel összefüggésben átalakulnak az szja összevont adóalapjának megállapítására vonatkozó szabályok is, és csökken a kifizető által teljesítendő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás mértéke is 15,5 százalékról 13 százalékra. A kisvállalati adó mértéke 11 százalékról 10 százalékra változik, így érdemes mérlegelni az áttérést, amiben a kiva-kalkulátor nyújt segítséget. Az átalányadózás feltételei is kedvezőbbek lesznek, így az egyéni vállalkozóknak is szükséges lehet mérlegelni, hogy melyik számukra a legmegfelelőbb adózási forma.

Bemutatásra kerültek a széles kört érintő szja-hoz kapcsolódó változások, mint például az szja-visszatérítés intézménye és az arra való jogosultság esetei. A szakképzési hozzájárulás megszűnése mellett a szocho kedvezmények köre is kibővült. A szűkebb kört érintő változásokról is szó esett: megtudhattuk, hogy mi a teendő, ha a közösségi eladó a magyar ügyfél részére magyar áfa felszámításával értékesít terméket, hogy hogyan adózunk a kriptovaluta-ügyletek után, és hogy ki használhatja az adómentes juttatásként beszerzett kerékpárokat. Számos kérdés érkezett előadóinkhoz az őstermelők adózásával kapcsolatban is, ezzel a témával 2022-ben a kamara számviteli klubja is foglalkozni fog.

Érdemes figyelni a kamara honlapján a jövőbeli eseményeket, mivel 2022-ben az őstermelők adózása mellett a CSMKIK Számviteli Klubja érinti majd a pályázati elszámolások témáját is, és elindul a klub „Valós idejű könyvelésért” című előadás-sorozata is.