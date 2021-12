Bár a járványhelyzet miatt a vacsorát mellőzte, idén megrendezhette végzősei számára a hagyományos szalagavató ünnepséget a Szent Benedek-iskola.

– A két végzős osztály, az informatika, valamint a turisztika ágazatok tanulói táncoltak egymással bécsi keringőt. Ezután osztálytáncot adtak elő. A korábbi évekhez hasonlóan most az iskola többi tanulója is reflektorfénybe kerülhetett. Az est folyamán volt, aki fagottozott, más zongorázott, és néptáncprodukcióban is volt része a szülőkből álló vendégseregnek – mondta el Klatka Tünde, a tagintézmény igazgatója.

A családias légkörre törekvő intézmény remek közösséget kovácsolt a végzőseiből. Ehhez nagy segítség a változatos iskolai programok sokasága, illetve az a lehetőség, hogy a végzősök minden évben kirándulást tehetnek a tagintézmény fenntartójához, a Pannonhalmi Főapátsághoz.

A jövő tanévben is ez a két, emelt szintű érettségit és technikusi végzettséget adó, ötéves technikumi képzés indul. Szakiránytól függően az informatika és távközlés ágazat diákjai informatikairendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus, illetve szoftverfejlesztő és -tesztelő technikusként távoznak a Szent Benedekből.

A turisztika-vendéglátás ágazat turisztikai technikusokat képez, akik szakirányválasztás után idegenvezetők vagy turisztikai szervezők lehetnek. A technikusi ágazatok mellett 4 éves képzésben érettségit adó általános gimnáziumi osztályt is hirdet az intézmény.

A nyelvoktatásra kiemelten nagy hangsúlyt fektet a Szent Benedek: minden osztály számára kötelező nyelv az angol, a gimnáziumi osztályban a második a német, amelyet emelt óraszámban tanulnak a diákok. Ebben külföldi nyelvtanulási program is segíti őket. A technikusok számára ott az Erasmus-program: például az informatika és távközlés ágazat diákjai februárban Dániába utaznak, a nyárra tervezett görögországi út pedig mindkét ágazatnak szól.

Az intézményvezető elmondta, valamennyi induló osztályukba az általános iskolai tanulmányokból hozott év végi jegyek mellett szóbeli elbeszélgetés alapján nyerhetnek felvételt a jelentkezők. Pályaalkalmassági elbeszélgetés a turisztika-vendéglátás ágazaton várható márciusban.

Az intézményről bővebben a www.szbi.hu/szeged oldalon találnak információt.