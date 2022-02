A legjobb vásárlás mégis az, amikor a pénztárcánk nem sínyli meg azt nagyon. Mindenki figyelemmel követi az akciókat és a leárazásokat, hogy egy kis pénzt tudjon spórolni. Akkor most mutatunk egy lehetőséget, ami a spórolás egyik egyszerűbb módja. Ez a cashback. Bemutatjuk a Tiplino cashbackportált, amely pontosan erre szakosodott, hogy pénzt spóroljon meg és szerezzen is vissza a vásárlásaival.

Mi is valójában a cashback?

A cashback pénz visszaszerzést jelent. A spórolásnak egyik igazán hatékony és egyszerű módja. Nem szükséges vadásznia folyamatosan az akciókat ahhoz, hogy kevesebb pénzt költsön el. A Tiplino portál egyik nagyszerű szolgáltatása az, hogy minden vásárlásból visszaad Önnek egy bizonyos összeget. Bizony meglepő lehet, hogy tud spórolni akár így is. Csak regisztráljon a Tiplino cashbackportálra és kövesse azt a néhány egyszerű lépést, mint kiválasztani a kedvenc webáruházát és ugyanúgy vásárolni ahogy eddig is tette.

Ha a Tiplinóról kattint a webáruház oldalára, az felismeri, hogy a cashbackportál “küldte” az új vásárlót, ezért províziót szolgál neki. A Tiplino pedig megosztja önnel ezt az összeget - ilyen egyszerű az egész.

Tiplino webáruházai

Mára már több száz webáruház közül válogathat a portálon. Megtalálja itt például a népszerű Notino webáruházat, amit az illatok szakértőjének is neveznek. Minőségi parfümök és kozmetikumok széles választéka várja Önt kedvező árakon és még kedvezőbben, ha a Tiplinoval vásárol. Szeret utazni, de közben pénzt is spórolna vele, hát akkor FlixBusra fel. A cashbackportál segítségével még akciósabban is hozzájuthat a FlixBus szolgáltatásaihoz és bizony pénzt is szerezhet vissza vásárlásából, ugyanis 3%-os pénz visszatérítést kaphat. Ha már kirándulni készül egy gyönyörű napsütéses tengerpartra vagy esetleg a hegyekbe fel, de szeretné szemeit is védeni a napsugaraktól vagy óvná olvasószemüvegét, akkor látogassa meg az eOptika webáruházat, ahol szemüvegek, napszemüvegek és kontaktlencsék széles választékát találja. Vásároljon eredeti terméket olcsóbban és még kedvezményesebben a Tiplinóval.

További kedvezmények

Cashbacken kívül talál még ennél sokkal többet is a Tiplinón. Próbálja ki a kedvezményes kuponokat, amelyek kínálatát folyamatosan frissítjük, hogy minden vásárló megszerezhesse a legjobb árakon a kedvenc webáruházának termékeit. A kuponok segítségével még többet spórolhat. A főoldalon mindig megtalálja az aktuális kedvezményes kuponokat, akciókat és akár még az aktuális akciós újságokat és szórólapokat is átböngészheti, hogy megtervezze előre heti bevásárlásait. Használja ki a kedvezményeket és leárazásokat!