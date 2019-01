10 tipp az adósságok rendezésére

1. Megéri újabb hitelt felvenni a régi rendezésére?

2. Hozzon létre egy áttekintést a jelenlegi adósságokról

3. Először a drágább adósságokat fizesse ki

4. Szabaduljon meg a felesleges költségektől

5. Ne féljen tanácsot kérni

6. Forduljon a bankjához

7. Előtörlesztés

8. Beszélgessen el a hitelezővel

9. Kérjen segítséget egy baráttól

10. Kerülje el az újabb hitelfelvételt

Hogyan használjuk ki ezt az előnyt? Fizessük ki vele a hiteleinket, vagy jobb ötlet mást csinálni vele?Ezekre a kérdésekre fogunk válaszolni 10 tipp által.Ha egy vagy több hitele van és ezeket akkor vette fel, amikor a kamatlábak nagyobbak voltak, mint most, akkor szinte mindig kifizetődő, ha egy új által váltja ki ezeket.Számolja ki, hogy mennyibe kerülne a jelenlegi adósságok rendezése. Ezt követően számolja ki, hogy mennyit költ havonta a törlesztőrészletek fizetésére. Egykalkulátort használva hasonlítsa össze a piacon levő különböző hitelkonstrukciókat. Ha az új kölcsön olcsóbb, mint az öné, akkor kifizetődő a hitelek kiváltása.Keresse meg az összes kifizetendő számlát és az összes hitelt, amit fizet. Ha van egy áttekintése a havi költségek felett, akkor könnyebben el tudja dönteni, hogy melyiket érdemes a leghamarabb rendezni.Előnyös, ha egy telefonos applikációt használ a havi költségek kiszámítására és nyomon követésére. Jobban fogja tudni, hogy mire megy el a legtöbb pénzt, milyen területen lehet megtakarítani, és hova érdemes irányítani a megtakarított összeget.Továbbra is fontos, hogy milyen sorrendbe fizeti ki az adósságokat. Még akkor is, ha nem úgy dönt, hogy egy adósságrendező hitellel váltja ki a meglévő hiteleket.Keresse meg a legdrágább hitelt, és mindig annak fizesse ki először a teljes törlesztőrészletét. Ha jelzáloghitelt vett fel (pl. lakáshitel), akkor ennek a kifizetése a legfontosabb. Vizsgálja meg a hitel feltételei, mivel nem fizetés esetén a bank eltulajdoníthatja a lakóingatlant.A legrosszabb, ami személyi kölcsön esetén történhet az, hogy felkerül a neve a KHR listára és nem lesz lehetősége több hitelt felvenni a tartozások rendezéséig.Van olyan hitelkártyája, amit nem használ? Számos hitelkártyának van éves díja, amiről nem is tud, hogy létezik. Ha nem használja ezeket, akkor szabaduljon meg tőlük.Ugyanez vonatkozik a különböző előfizetésekre is, mint például a streaming szolgáltatások (Netflix, HBO, Spotify) vagy a nem használt edzőterem belépők. Általában ezeket nem tekintjük adósságoknak, de havonta fizetünk értük, akkor is, ha nem használjuk őket.A megtakarított pénzt felhasználhatja az adósságok rendezésére vagy a hitelek törlesztésére.Ne féljen tanácsot kérni olyan szakemberektől, akik segíteni tudnak önnek. Akár rokonok, ismerősök is segíthetnek, akik ugyanabban a helyzetben voltak és megtalálták a kiutat.Ha beszél másokkal a pénzügyeiről, akkor ezzel kinyitja a lehetőségek kapuját, ami kulcsfontosságú lehet az adósságok rendezéséhez.Ha fizetési gondjai vannak, akkor mindig jó döntés, ha megosztja ezeket a bankjával vagy a hitelezővel. Ismertesse velük a pénzügyi helyzetét, és közösen keressenek megoldást a problémára. Ki fogják önnek számolni, ha nyereséges lenne az adósságok rendezése egy új hitel által.Ugyanakkor, érdekelni fogja őket, hogy az adósságait általuk váltsa ki, ezért minden bizonnyal előnyös ajánlatot fognak nyújtani.Ha egy nagyobb pénzösszeghez jut, akkor jó ötlet, ha a felvett hitelek előtörlesztésére használja.Tegyük fel, hogy van 2 millió forint tartozása egyik hitelező felé, amit két év alatt kell visszafizetni. Ha jelenleg 500.000 forintja van, akkor ezt az összeget felhasználhatja részben történő előtörlesztésre.Ezzel lecsökkenti a futamidőt és a kamatot.Ha jelenleg nincs lehetősége arra, hogy kiegyenlítse az adósságait és nehezen tudja fizetni a törlesztőrészleteket, akkor jó dolog elbeszélgetni erről a hitelezővel. A hitelszerződést bármikor lehet módosítani olyan feltételekre, amelyek megfelelnek a jelenlegi pénzügyi helyzetének.A hitelező érdeke az, hogy visszakapja a pénzét, ezért hajlandóak lesznek olyan feltételeket nyújtani, amelyek lehetővé teszik ezt. A beszélgetésre akár előre is felkészülhet, létrehozván egy olyan pénzügyi tervet, amit biztos, hogy be tud tartani.Egy barát vagy családtag segítség lehet, ha adósságrendező hitelt szeretne felvenni. Ha adóstársat von be a hitelszerződésbe, akkor a bank jobb feltételek mellett fog hitelt adni. A kamat kisebb lesz és könnyebben vissza fogja tudni fizetni a tartozást.Ez nem azt jelenti, hogy az adóstárs is kell fizesse a törlesztőrészleteket. Ez ugyanúgy az ön feladata lesz, viszont abban az esetben, ha ön képtelen lesz ezek fizetésére, az adóstárstól fogják követelni azt.Ha megszabadult az adósságoktól, akkor változtasson a szokásain és nehezítse meg az újabb hitelfelvételt. Például, szabaduljon meg az összes hitelkártyától, és csak debit kártyát használjon. Hozzon létre egy költségvetést és kövesse nyomon a költségeit. Ez segít mentálisan eldönteni, hogy mire költheti el a pénzt, mennyit költhet, emellett könnyebb átláthatóságot nyújt a pénzügyei felett.Ha nagy összegű adóssága van, akkor nem ajánljuk, hogy újabb hitelt vegyen fel. Kérje segítséget egy pénzügyi tanácsadótól, mielőtt döntést hozna.