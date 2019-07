119 éve segíti a magyar autósokat a Sárga Angyal

Legyen Ön is klubtag!

Érdeklődjön telephelyeinken:

6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 114. (az Izabella híd alatt), Tel.: 20/667-3343

6800 Hódmezővásárhely, Lévai utca 48., Tel.: 20/288-7068

6600 Szentes, Villogó u. 20., Tel.: 20/288-6943

A Magyar Autóklub kedvezményesen vagy – tagsági kategóriától függően – díjmentesen nyújt helyszíni hibaelhárítást és belföldi autómentést tagjainak: a Sárga Angyalok a nap 24 órájában a helyszínre sietnek. A 15 évesnél nem idősebb gépjárműre megköthető Klub Assist biztosítás külföldön bekövetkező műszaki hiba esetén nyújt segítséget: helyszíni hibaelhárítást, szervizbe vagy hazaszállítást, utazási költségtérítést, szállást és csereautót.Hazánk legnagyobb autós civil szervezeteként segélyszolgálattal, műszaki szolgáltatásokkal, autóátvizsgálással, érdekvédelemmel, utazásszervezéssel is foglalkozik.Az ország nagy részén egy órányi távolságon belül van MAK szervizpont, Csongrád megyében Szegeden, Szentesen és Hódmezővásárhelyen.Érdemes klubtagnak lenni, mert az éves tagsági díj a szükséghelyzeti ingyenes segítségnyújtáson kívül többszörösen megtérül a klub által nyújtott kedvezményeken keresztül.A nagy múltú Magyar Autóklub (MAK) jelentős kedvezményeket nyújt tagjainak. Így a nyaralás is sokkal olcsóbban megúszható. Az Autoclub Travel 10 utazásszervező irodája az egyéni és csoportos utazások szállásának díjából extra kedvezményeket ajánl klubtagjaink.A Klubtagok valamennyi Klub Utasbiztosítás díjából kedvezményt kapnak, a csökkentett tarifa pedig a velük utazó családtagokra is érvényes. Minden klubtag online és díjmentesen igényelheti a MAK-MOL Partnerkártyát, amellyel azonnali kedvezményt kapnak a tankolás árából az ország 450 MOL kútján.Havi egy ebéd ára kihúzza az embert a slamasztikából, még akkor is, ha a külföldi sztrádán áll le az autó a család alatt. Ráadásul a klubtagok sokkal olcsóbban nyaralhatnak.