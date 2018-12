170 éve eltűnt dokumentumok nyomában

(x) (x)

A projekt során előkerülő iratokat feldolgozzuk, és a 21. századi technológiák segítségével bemutatjuk a nagyközönségnek, turisztikai attrakcióvá fejlesztve a mintegy 170 éve eltűnt dokumentumokat. A sajtónyilvános projektzáró esemény apropója ennek a munkának a bemutatása egy workshop keretében, tudományos igénnyel.A workshop előadói lesznek többek közöttAz előadások mellett néptáncbemutató, családfakutatás és kézműves-foglalkozás is szerepel a délutáni programok között.A FOLKcoolTOUR projekt záró eseményére a Szent Száva Oktatási, Kulturális és Hitéleti Központban kerül sor 2018. december 15-én, szombaton 13 órai kezdettel (6772 Deszk, Széchenyi/Felszabadulás u. 41.). A rendezvény szervezői várják a téma iránt érdeklődőket.Az esemény a „FOLKcoolTOUR: Folklore and Culture as Touristic Attractions – Hidden Values and Treasures" HUSRB/1602/31/0154 projekt keretein belül kerül megrendezésre, amelynek létrejöttét az INTERREG–IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország–Szerbia támogatta. A FOLKcoolTOUR projekt célja a hagyományőrzés, a kultúra és a népművészet, mint turisztikai attrakciók erősítése, határon átnyúló kulturális programok megvalósítása és népszerűsítése, valamint a szerb–magyar kapcsolatok erősítése. A projekt eseményei az Európai Unió társfinanszírozásával valósulnak meg. Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg az Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program által. A dokumentum tartalmáért teljes mértékben FOLKcoolTOUR projekt/Bánát Egyesület vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és/vagy a programot irányító hatóságnak állásfoglalását tükröző tartalomnak.