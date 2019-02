2018-ban az Év Gombája a süngomba

Bio minőségű gyógygombák rendelhetők:

(oroszlánsörény-gomba, cseppkőgomba, Hericium erinaceus) nemcsak találó neveivel és sündisznóra emlékeztető külsejével számít igazi különcnek a gombák között, hanem jótékony hatású vegyületeinek számával is a kilóg közülük, ugyanis már közel 70 különböző hasznos vegyületet találtak benne az utóbbi években a kutatók: szabad gyökök lekötéséért felelős antioxidánsok, ásványi anyagok, 16-féle esszenciális aminosav, gyógyhatású poliszacharidok, antibakteriális és immunrendszert erősítő anyagok is megtalálhatók benne. Talán ez is oka lehet annak, hogyEz a gyógygomba két területen kiemelkedően pozitív hatású: azés aszámos problémája esetén látjuk kedvező hatásait. A legenda szerint, akik rendszeresen fogyasztják a süngombát, azok acélidegzetűek lesznek és memóriájuk szinte tökéletessé válik – magyarázza dr. Dóda Ildikó háziorvos-fitoterapeua, a gyógygombák egyik hazai, ismert szakértője.annak köszönheti, hogy képes serkenteni az idegsejtek növekedését stimuláló faktort (Neuron Growth Factor=NGF), mely az agysejteket védi az elhalástól. Az NGF agyban való természetes halmozódása hangulatjavulást okozhat, valamint főszerepet játszhat az idegsejtek, a központi és perifériás idegrendszer egészséges működésében, regenerációjában is. Ezért is hozható közvetlen összefüggésbe az NGF-szint csökkenése a korai Alzheimer kórral és az elbutulással. Idegbántalom (neuropathia) ellenes hatása is kiemelendő. Ennek kezelésére eddig nem igazán sikerült átütő hatékonyságú gyógyszert fejleszteni, ezért ha csak kismértékű tünetcsökkenést eredményez, akkor is érdemes fogyasztani, hisz mellékhatása eddig nem ismert.A sclerosis multiplex autoimmun betegség, amelyben az immunrendszer megtámadja az idegrostokat védő, az ingerülettovábbítást felgyorsító „szigetelést", az úgynevezett myelinhüvelyt. Az eddigi bizonyítékok alapján e gomba rendszeres fogyasztása nyugodtan javasolható kiegészítő táplálékként ezen betegség esetében is idegrendszeri regeneráló hatása miatt.Japán kutatók klinikai vizsgálatban kimutatták, hogy négyhetes süngombafogyasztás csökkenti a depressziós és szorongásos tüneteket. Azt is kimutatták, hogy ezen hatást nem csak az „idegsejtek növekedését stimuláló faktor" növelése váltja ki. Feltehetően a benne lévő számos hasznos anyag összessége által kifejtett antioxidáns, idegrendszeri védő hatás, gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító, egymást erősítő hatásai állnak az említett kedélyjavító és szorongásoldó hatás hátterében.erősíti az immunrendszert, és emellett olyan kemoterápiás hatású összetevőket is tartalmaz, melyek közvetlenül a daganatos sejtekre hatnak. Ezen a területen további komoly kutatások várhatók. 2014-ben a süngomba máj-, vastagbél- és gyomorrák sejtekre kifejtett hatását kutatva kiderült, hogy kivonata önmagában vagy kemoterápiás szerekkel kombinálva is használható lehet bélrendszeri daganatos betegségek terápiájában. Más kutatók a vastagbélrákra gyakorolt hatását vizsgálták sikerrel., ugyanis a gyulladáscsökkentő hatása, életminőség-javító hatása itt is klinikailag igazolt.