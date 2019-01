2019. év végéig még kötelező kiadni a felírási igazolást az e-recept kapcsán

(X)

A gyógyszerfelírás rendje továbbra is változatlan maradt, vagyis ahogyan korábban, most is az orvos írja fel a szükséges készítményeket. Betegség, rutinvizsgálat vagy rendszeres ellenőrzés esetén a páciens felkeresi orvosát, aki elektronikusan „felírja a receptet" (azaz elkészül az e-recept, amelynek adatai bekerülnek a Térbe), és erről felírási igazolást ad ki.A gyógyszerkiváltás folyamata sem változik: a felírt készítményeket a papíralapú felírási igazolással válthatja ki az ellátott, vagy részére bárki más. Amennyiben a beteg saját maga részére szeretné kiváltani a gyógyszereit, úgy azt e-személyivel vagy a személyazonosító okmány és a tajkártya együttes bemutatásával teheti meg, ez esetben nincs szüksége a felírási igazolásra.Amíg az e-recepthez kapcsolt meghatalmazási rendszer kialakítása nem fejeződik be, a betegbiztonság érdekében a felírási igazolás biztosítja a nem saját részre történő kiváltás lehetőségét.– A felírási igazolást 2019 végéig a kezelőorvosnak kötelező kiállítani. A határidő kitolása azért jó, mert sok idős beteget még mindig a kézzelfogható igazolás nyugtat meg, amelyért cserébe – az elektronikus rendszertől függetlenül is – megkapja a gyógyszerét. Számukra biztonságot jelent a felírási igazolás, mellyel a hozzátartozói is kiválthatják a beteg készítményeit – mondta el dr. Kőhegyi Ferenc, a hódmezővásárhelyi Zrínyi utcai Gyógyszertár vezetője.