2019 nem a munkaerőhiányról szól!

– Az idei évben érdekes helyzet állt elő. Van munkaerő, de a munkaerő-kölcsönzéstől sokan még mindig ódzkodnak, inkább házon belül próbálják kezelni a hiányt, ám megfelelő szaktudás és tapasztalat híján ezek legtöbbször csak feleslegesen elégetett milliókat eredményeznek. A visszajelzések alapján azok a cégek, amelyek rajtunk keresztül foglalkoztatnak munkavállalókat, sokkalta több időt tudnak fejlesztésekre fordítani, valamint eredményesebb üzleti évet is produkálnak – osztotta meg tapasztalatait Varga Dávid, a HSA Group szegedi irodavezetője.A versenyszférában mintegy 60 000 pozíció vár betöltésre, többségük az ipari termelésből hiányzik a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint. Varga Dávid is egyetért abban, hogy a munkaerőhiány már rövid távon rendkívül káros hatással van egy-egy vállalat működésére. Véleménye szerint ugyanakkor a történet nem fekete és fehér.– A jelenséget nem lehet csak és kizárólag az elvándorlással magyarázni. Számos cégnél egyszerűen nem veszik a fáradságot arra, hogy cizellálják működésüket. Hatalmas potenciál rejlik a diákmunkában, mégis sokan továbbra is főállású munkavállalóban gondolkodnak, holott egyáltalán nem biztos, hogy az jelenti számukra a megoldást. A diákok ugyanazt a munkát képesek elvégezni, ráadásul kedvezőbb adózási feltételekkel.Kérdésünkre azt is elárulta, miben különbözik a HSA Group a versenytársaitól.– A HSA Group szó szerint lefedi a HR szektort. Bármilyen problémát képesek vagyunk orvosolni a szegmensen belül. Több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezünk, innovációban elsők vagyunk, folyamatosan fejlődünk és fejlesztjük magunkat annak érdekében, hogy mindig azonnal és hatékonyan tudjunk reagálni akár ismert, akár teljesen új szituációkra. Mi nem csupán a megfelelő mennyiségű állományt biztosítjuk partnereink számára. Egyszerre szolgáltatunk minőségi munkaerőt, személyes jelenlétet, teljes adminisztrációs folyamatot, amivel időt takarítunk meg, mindezt a lehető legtranszparensebb módon. Úgy gondolom, ezért a HSA Group a HR definíciója.