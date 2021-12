A 2016-ban megnyílt, modern gépekkel felszerelt szegedi központot könnyű megtalálni a Dóm téren. Girizd Andrea, a központ vezető asszisztense a nyitás évétől a központban dolgozik, így jól ismeri a donorok szempontjait. „Számos donorunk a kezdetektől hozzánk jár plazmát adni. Tudom, hogy milyen sokra becsülik a barátságos hangulatot, az odafigyelést és a szakmai magabiztosságot. Ezek olyan biztonságérzetet eredményeznek, ami alapvetően fontos ezen a területen. Véleményem szerint ezt csak egy jó kollektívával lehet elérni. A plazmaadók rendszeresen meg is említik, hogy milyen jó légkört tapasztalnak nálunk. A fennállásunk minden évfordulóját együtt ünnepeljük a donorokkal, és minden évben más és más meglepetéssel várjuk a plazmaadóikat – így volt ez nyáron, az ötödik születésnapunkon is, amelyre különböző nyereményjátékokat szerveztünk. De bevontuk a donorokat egy korábbi karácsony alkalmával a Cipősdoboz Akcióba: plazmaadók és kollégák is adományoztak a rászoruló gyerekeknek a központunkban. Ezt idén is megismételjük.”