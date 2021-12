Még arra is gondoltam, hogy Dórika ballagását is ott rendeznénk meg. Beférünk, 160 főig vállalnak rendezvényeket. Mit gondol, Mama? Nem, nem kerülne sokba, éppen annyiba, amennyit előre kiszámolok. Többféle svédasztalos kínálatot állított össze az étterem, amelyiket választjuk, azt esszük. Pacal is van, igen. Meg halászlé is, az minden hétvégén. Hogy régóta nem evett pacalt? Ja, hogy maga erre nem pazarol. Akkor ne panaszkodjon itt nekem!