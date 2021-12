A Budapest Bank szegedi fiókjának vezetője, Horányiné Tombácz Anita úgy fogalmazott: „Fiókvezetőként azt tapasztalom, hogy a bankunknál számlát vezető, újonnan alakuló cégek ügyvezetői számára már legtöbbször nem kérdés, hogy a POS terminál mennyi előnyt jelent a mindennapokban. Megkönnyíti és olcsóbbá teszi a cég készpénzgazdálkodását, valamint kényelmes és biztonságos megoldást jelent a vásárlók számára. Magánszemélyként, tudatos vásárlóként ez számomra is fontos, higiéniai és gazdasági szempontból is igyekszem az elektronikus fizetést választani. Arról nem is beszélve, hogy a hitelkártyám használata után visszatérítést kapok, ezért szinte soha nem vásárolok olyan helyen, ahol csak készpénzzel fizethetek. A vállalkozásoknak érdemes ezt a vásárlói viselkedést szem előtt tartani, és arra törekedni, hogy a POS terminál használatával a lehető legtöbb vásárló igényét ki tudják elégíteni”