Ideje téli pihenőre küldeni a motort

Lassan végérvényesen beköszönt a tartós hideg, Dél-Magyarország gyönyörű tájaitól is elbúcsúzhatnak a világot két keréken szemlélők. Ez a búcsú azonban csak átmeneti, most ha még nem is látszik, de hamarosan itt a tavasz, és újra elő lehet venni a motorokat. A szezon végén érdemes megfogadni pár tanácsot, hogy a motort tavasszal elővéve ne érjen senkit meglepetés.

Így gondoskodni kell arról, hogy a motor száraz, tiszta állapotában kezdje meg a téli pihenést. De nem csak ez a fontos, hanem a motorgumi is. Na de kezdjük a legelején. A motort télen valahol tárolni kell, optimális esetben ez egy saját garázs vagy tároló, aki viszont nem rendelkezik ilyennel, akkor érdemes utánanéznie az interneten, hogy a környékén vannak-e erre szakosodott cégek. Ideális esetben a motor beltéren, fűtött helyen tölti a telet. Ha egy motor a szabad ég alatt telel, nagyon fontos, hogy vízzáró, szellőző fóliával le kell takarni. Fotó: pixabay

Tisztán és szárazon

Az egyik legfontosabb tanács, hogy a motort mindig tisztán és szárazon tegyük el télre. És nem csak azért, hogy tavasszal tiszta motort vegyünk elő, hanem azért is, mert nedvesen a motor bizonyos részeiben bizony károk is keletkezhetnek. Mosás után érdemes a láncot picit megolajozni, és ha van idő és lehetőség, akkor a gumiból, műanyagból készült részek meg fogják hálálni a szilikonozást. A tank legyen tele, és mindenképp kell a benzinhez stabilizáló adalékot adni.

Ezzel el is érkeztünk a gumi kérdéséhez. Érdemes elkerülni, hogy a motor egész télen az oldalsztenderen álljon, hisz így a gumik eldeformálódnak, ha mégis így teszünk, akkor időről időre érdemes kicsit megmozgatni, tologatni a motort, hogy elkerüljük a deformációt. Ez viszont elkerülhető akkor, ha a motor a középállványon pihen, vagy akár emelőre is lehet tenni elöl és hátul. A gumikat érdemes felfújni, egy pár tizeddel akár nagyobb is lehet benne a nyomás.

Érdemes nagyjából kéthetente beindítani a motort és egészen üzemi hőfokig járatni, ezzel jót teszünk a motornak. Ez az akkumulátor számára is jót tesz, de ha a legjobbat akarjuk, akkor érdemes beszerezni egy csepptöltőt. Ezen kívül a fékfolyadékról és az olajról és a fagyállóról sem szabad megfeledkezni.

Télen motorozni?

Vannak, akik nem pihennek télen sem, útra kelnek, motoroznak. A szakemberek azonban nem tanácsolják a téli motorozást, ennek pedig több oka is van. Ezek közül kiemelkedik a gumi kérdése. A motortire.hu webshopban széles kínálat van motorgumikból, méret, márka és kategória szerint is lehet szűrni ezeket. A jó minőség nagyon fontos, ha motorozunk, mint ahogy az is, hogy a szabályokat betartsuk.

Ha az aszfalt már hideg, az abroncsok veszítenek tapadásukból, ezen kívül pedig számtalan váratlan helyzet is adódhat: a motor megcsúszhat a faleveleken, vagy épp ráfuthat egy fagyott szakaszra. Télen motorozni az emberi szervezet számára sem épp egy ideális állapot. Hiába öltözik fel a motoros alaposan, több réteget magára véve, a hidegérzet szubjektív, és akár komolyabb megfázás is lehet a kaland vége.

