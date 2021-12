PR cikk 2021.11.16. 08:00

Kimaradt az új napelemes pályázatból? Nézze meg ezeket, hátha bejön valamelyik!

Most a csapból is az új, 100 százalékos támogatású lakossági napelempályázat folyik, azonban a feltételek miatt ettől sokan elesnek. Nekik sem kell visszavonulót fújniuk, hiszen napelemes rendszer telepítéséhez jelenleg 50 vagy akár 95 százalékos támogatás is rendelkezésre áll.

A Solar Konstrukt összegyűjtötte, milyen napelemes lehetőségek vannak még.

Otthon felújítási program

A gyermekes családok otthonának felújítási költségeihez járul hozzá az év elején megjelent pályázat, az otthonfelújítási program, amelynek keretében az elvégzett munkálatok teljes ráfordításának akár 50%-a is visszaigényelhető.

1. Kik igényélhetik a támogatás?

Legalább egy, 25 év alatti gyermeket nevelő házaspárok, élettársak és gyermeküket egyedül nevelők (az életkort nem veszik figyelembe, ha gyermek megváltozott munkaképességű).

Az igénylőnek legalább egy év folyamatos tb-jogviszonnyal kell rendelkeznie az igényléskor.

Az ingatlan, amelyen a felújítást végzik, legalább 50%-ban az igénylő vagy az igénylő és gyermeke tulajdonában áll,

Az igénylőnek legalább egy éve az adott ingatlanban kell élnie.

2. Mekkora összeg igényelhető vissza?

A támogatás összege maximum 3 millió forint lehet. A teljes felújítási költségek maximum 50%-a igényelhető vissza. A benyújtott számlák között kötelezően lennie kell anyagköltségnek és munkadíjnak is. A munkadíj és az anyagköltségek fele-fele arányban számolhatók el az igénylésnél.

3. Milyen felújítási munkálatokat lehet elvégezni a program keretein belül?

Az ablakcserétől kezdve egészen a tetőfelújításig. Ezenkívül fűtéskorszerűsítésre is igénybe vehető. Elektromos fűtőpanel vagy akár elektromos padlófűtés a megfelelő méretű napelemes rendszerrel kombinálva akár 0 Ft-os rezsiszámlát is jelenthet a következő évekre.

Érdemes még a felújítás megkezdése előtt egyeztetni a kivitelezővel a szerződéssel és az anyagszámlákkal kapcsolatosan, egy kis odafigyeléssel, ha a teljes összeg nem is, de a kiadások fele visszaigényelhető!

Az otthonfelújítási programra sem jogosult? NEM BAJ!... VAN MÁSIK!

Tanyafejlesztési pályázat

Az életvitelszerűen tanyán élők saját tulajdonú ingatlanának fejlesztését támogatja 95%-ban a tanyafejlesztési pályázat.

1. Milyen fejlesztések valósulhatnak meg a pályázat keretein belül?

Háztartási léptékű szigetüzemű vagy hálózatra kapcsolt villamosenergia-rendszer kiépítése: villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a napelemmel történő fejlesztést.

Háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése: kútfúrás, vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményeik, amelyek nem haladják meg a napi 50 személy vízellátására elegendő kapacitást, háztartási törpe vízmű.

Háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése: egyedi szennyvízkezelő berendezéssel, tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel.

2. Kik jogosultak a támogatásra?

Aki életvitelszerűen és igazolható módon külterületen elhelyezkedő tanyán él.

A pályázó 18. életévét betöltött személy.

A fejleszteni kívánt tanya saját tulajdonú, vagy házastárs vagy egyenes ági rokon tulajdonában van.

3. Mekkora összeg igényelhető vissza utólag?

A támogatás utólag finanszírozott és vissza nem térítendő, a fejlesztési költségek 95%-a igényelhető vissza. A megítélhető támogatás maximális összege pályázóként 6,2 millió forint.

A pályázatok beadására 2022. november 12-ig több szakaszban van lehetőség.

Érdemes minden szakasz zárása előtt újra felülvizsgálni a pályázati jogosultságot, mert a feltételek változhatnak! Amennyiben eddig nem volt jogosult rá, most az eddiginél rugalmasabb feltételekkel pályázhat!

A tanyafejlesztési pályázatra nem jogosult, de vidéki kisvárosban vagy falun található ingatlant vásárolna és/vagy korszerűsítene elektromos fűtéssel és napelemmel?

Tudunk egy újabb pályázati lehetőséget: falusi csok

A falusi csok használt lakás vagy ház megvásárlására és korszerűsítésére/bővítésére, illetve a meglévő ingatlan korszerűsítésére/bővítésére fordítható olyan hátrányosabb helyzetű kis településeken, ahol a lélekszám legfeljebb 5000.

Mekkora összeggel támogatják a gyermekes családokat?

Új ingatlan vásárlásakor, ha már van egy gyermek a családban vagy a szülők egy gyermeket vállalnak, 600.000 forint, két gyermek esetén 2.600.000 forint, három vagy több gyermek esetén pedig 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak a jogosultak.

Meglévő otthon korszerűsítésére a fenti összegek fele, azaz egy gyermek esetén 300.000 forint, két gyermek esetén 1.300.000 forint, három vagy több gyermek esetén pedig 5 millió forint fordítható.

Vásárlás és felújítás/korszerűsítés egyben?

Igen! A támogatási összegek maximum fele költhető vásárlásra, a fennmaradó rész korszerűsítésre, felújításra fordítható.

Vegyünk egy példát! A három vagy több gyermeket vállaló családok esetében, ha a megvásárolt ingatlan ára nem éri el az 5 millió forintot, a fennmaradó összeg a 10 millió forintos keretig teljes mértékben felhasználható lesz felújításra, bővítésre.

Nem csak felújíthat, de rezsi költségeit is csökkentheti!

Korszerűsítse ingatlanát elektromos fűtés és napelemes rendszer kombinációjával, így hosszú távon nemcsak ingatlana értékét növelheti, hanem rezsikiadásait is csökkentheti.

A fent leírtakból jól látszik, hogy azoknak sem kell mélyen a pénztárcájukba nyúlniuk, akik elestek a 100%-os támogatástól! Napelemes rendszer telepítéshez és az ingatlan fűtéskorszerűsítéséhez kedvező pályázati lehetőségek állnak a lakosság rendelkezésére. Használja ki még ma!

