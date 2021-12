hirdetés 2021.11.19. 11:48

Negyven százalékkal hosszabb fékút?

Igen, akár negyven százalékkal hosszabb is lehet a fékút, ha télen nyári gumival közlekedünk. Ez a negyven százalék pedig sok baleset okozója is lehet. A szakemberek nem győzik hangsúlyozni, hogy a napi középhőmérséklet +7 fok alá csökken, akkor ideje felszereltetni a téli abroncsokat. A nyári gumival nem csak saját életünket tesszük kockára, hanem másokét is veszélyeztetjük.

Csongrád-Csanád megyébe is megérkezett a hideg, a nyálkás, esős idő. Hazánkban a statisztikák több mint 3,9 millió személyautót tartanak nyilván, mintegy 150 ezer pedig Csongrád-Csanád megyében rója az utakat. Évről évre nő azoknak a száma, akik téli gumit szereltetnek autójukra a hideg évszakban. De még mindig vannak olyanok, akik nyári gumival próbálják átvészelni a telet, mondván, hogy csak száraz úton és egyébként is keveset autóznak, a téli gumi pedig milyen drága. A nyári gumi használata télen azonban több szempontból is veszélyes.

Tapadás, fékezés, irányíthatóság

Amikor beköszönt a hideg idő, újra és újra felmerül a kérdés, hogy vajon mi baj származhat abból, ha a nyári gumi marad az autón? Sokan úgy vélik, hogy a téli gumira csak akkor van szükség, amikor már havazik, jeges az út, hisz addig tökéletesen megfelel a nyári is. Ez azonban nem igaz, hiszen a nyári gumi tapadása plusz 7 fok alatt jelentősen romlik. Merevvé, rugalmatlanná válik az abroncs, míg a téli ilyenkor is rugalmas, jól tapad. Fotó: pixabay

Ezt tesztek is bizonyítják. Az autó irányíthatósága és fékezhetősége nagymértékben romlik a nedves úton nyári gumival, a fékút akár 30-40 százalékkal hosszabb is lehet, mint téli abronccsal. Havon pedig akár a duplájára is nőhet a féktáv. Ez pedig rengeteg kockázatot rejt magában. És hogy mi ennek az oka? Ennek jártak utána az autotire.hu gumiabroncs webáruház szakemberei.

Lamellák és futófelület

A téli gumik mind anyagösszetételükben, mint mintázatukban teljesen mások, mint a nyáriak. A nagy hidegben is megőrzik rugalmasságukat, nem válnak merevvé, míg a nyári abroncsok plusz 7 fokos hőmérséklet alatt elveszítik rugalmasságukat, keménnyé válnak. Már most, a tartós fagyok előtt érdemes téli gumival felszerelni a járművet, hisz az éjszakai fagyok hatással vannak a nyári gumi teljesítményére. A nyári abroncsok kevesebb természetes gumikeveréket tartalmaznak, nem olyan puhák, hisz erre nyáron nincs is nagy szükség.

De nem csak anyagukban, mintázatukban is teljesen más kialakításúak. A nyári abroncsok mintázata sekélyebb, a télié mélyebb. A nyári így kevésbé alkalmas az eső elvezetésére, nem beszélve a hóról, amire ha nyári gumival hajtunk, igencsak csúszóssá válik. A téli abroncsok a havat összetömörítve a futófelületen tartják, így biztosítva a tapadást.

Aki eddig nem használt téli gumit, meg fog lepődni, hogy milyen biztonságos, milyen kényelmes a vezetésélmény, az autó sokkal jobban irányítható téli gumival a hideg időben, jól fékezhető és jól is gyorsul. Bár hazánkban nem kötelező a téli gumi, a környező országok közül már több helyen is kötelező, így Ausztriában, Szerbiában, Szlovéniában, Csehországban és Romániában is.

