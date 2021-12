PR cikk 2021.11.19. 08:00

Rendíthetetlen ólomkatonák sorakoznak a Dorozsmai úton

Csipetnyi mesebeli világot varázsol egy békebeli regiment a Virágpaletta dekorációs kellékáruházába. Ők vigyázzák a karácsonyi dekorációk, ünnepi díszek színes kavalkádját. Ha egy szuszra akarja letudni a karácsonyi bevásárlást, ide menjen! A Virágpalettában az ajándéktól a műfenyőn át a lakásdekorációig mindent megtalál. Azt is, amire most nem is gondol.

Íme, a tökéletes karácsony hozzávalói: végy egy adag szabadidőt, kösd össze némi kreativitással, hintsd meg az ünnepi készülődés izgalmával, és ne feledkezz meg a legfontosabb hozzávalóról, a Virágpalettáról.

Itt nemcsak az adventi koszorú, az ajtódísz összetevőit találja meg, hanem többféle műfenyőfából is válogathat. Tudta, hogy létezik 3D-s műfenyő is? Ez kiköpött mása a valódinak, persze drágább, mint egy sima műfenyő, de sok évig használható. Rá való világítástechnikából, a most divatos, fára futtatható szalagokból és karácsonyfadíszekből sincs hiány. A karácsonyfa idei színvilágát a jeges–fehér–mályva kombináció, a havas–ezüstös színpár adja.

Nagy terhet vehet le a válláról azzal, hogy karácsonyi ajándékötletek híján itt bukkanhat a tökéletes meglepetésre szerettei számára. Kerámiafigurák – manók, kismozdonyok, angyalkák, klasszikus, mártott és rusztikus gyertyák, díszdobozok, könyvesdobozok, fali képek és faliórák, díszpárnák, porcelánok, üvegtárgyak, kosarak, tükrök, szekrénykék, kisszékek, szőnyegek, fényképtartók, törülközők, szappanok, dekorkaspók széles választéka gyönyörködtetik a szemet. Könnyű lesz a dolga, meglátja!

Persze az ajándékokat be is kell csomagolni! Ehhez vastag és vékony szalagokat, dísztáskákat, csomagolópapírt is talál.

Ha otthonát és kertjét, udvarát szeretné ünneplőbe öltöztetni, szintén jó helyen jár! A lakásban remekül mutat a régi idők karácsonyára emlékeztető ólomkatona, a klasszikus postaláda, a festett kismozdony. A polcokra, szekrényekre biggyeszthető kerámiafigurák, gyertyatartók az idei karácsony slágerszíneiben pompáznak: a rózsaarany ezüsttel, fehérrel, burgundival kombinálva megy most, de az arany, a piros, az ezüst és a skandináv mintázat örök klasszikusnak számít.

A retró, klasszikus és skandináv stíluselemek visszaköszönnek a dekorációs kellékekről is, például a kerámiatányérokról, virágkaspókról. Ajándékozhat a kaspóhoz élő virágot is, mikulásvirág nélkül nem is igazi az ünnep! Ha frissen elkészült otthonába keres virágokat, válogasson! Többféle fikusz, illetve agglegényvirág, dracéna, jukka, Schefflera lombosodik az áruházban.

Az udvari díszkivilágítást segítik a LED-es figurák: szarvasok, manók, lámpást fogó kisgyerekek, télapók. Kültéri világítástechnikára, izzósorokra is van megoldás, de vigyázat, csak ízléses mennyiségben mutat jól!

Az áruház kerti részlegében még talál az első keményebb fagyokig ültethető gyümölcsfákat, bogyósokat, szőlőtövet, speciális földet, virágföldet, kültéri virágtárolókat, cserepeket.

Öltöztesse ünneplőbe szívét-lelkét, otthonát a Virágpalettával!

Virágpaletta Lakás & Kert Centrum

Cím: Szeged, Dorozsmai út 56.

Telefonszám: +36 62 541 895

Kertészet: +36 30 632 47 83

