Kapacitásbővítés a hatékonyságnövelés jegyében

Nagy beruházásokra idén 370 millió forintot költött a szövetkezet, ezek részben a termelők részére valósultak meg: targoncákat, tápoldatozó és klímaberendezéseket, paprikaválogató gépeket szerzett be, 3500 négyzetméteres fóliablokkot létesített két telepen, illetve nagy méretű válogatócsarnokot is épített egy termelő számára.

A DélKerTÉSZ saját telephelyét is fejlesztette: a szükségszerű csomagolókapacitás növelése érdekében 2 nagy teljesítményű csomagológépet vásárolt, így a korábbi 20–25 fő helyett most 5–7 fővel megvalósítható ez a munkafolyamat. De új targoncákat is beszereztek a telepi logisztikához.

A novemberben lezárult közbeszerzési eljárás keretében nagyszabású beruházásba vágta a fejszéjét a szentesi szövetkezet: 2022. december 31-re 2,7 milliárd forintból 10500 négyzetméteres komplex logisztikai csarnok épül a telephelyén csomagolóüzemmel, hűtőházzal, 16 kamionnyi ráállással kiépített, nagy kapacitású komissiózóval. Utóbbi jelentősen meggyorsítja az áru ki- és berakodását, ezzel együtt az egész logisztikai folyamatot. Ez azért is hasznos, mert a termeléskapacitás a jövőben nőni fog; a 2020-as vidékfejlesztési programban több TÉSZ-tag is nyertesként vett részt, üvegház- és fóliafejlesztések valósulnak meg Szentesen és környékén.

Mindezeknek hála néhány éven belül 28–31 ezer tonna körüli mennyiséget forgalmaz a DélKerTÉSZ. Ehhez további csomagológépeket vásárolnak a jövőben. A logisztikai folyamatok hatékonyságnövelése érdekében a hűtőraktárak egy részében 2023-ban polcrendszereket alakítanak ki, és a robotizáció segítségével oldják meg a raktározást.

Bővülő szortiment

Legnépszerűbb zöldségük továbbra is a fehér paprika, a hegyes erős és a kápia paprika, de a fürtös paradicsom mellett egyre elterjedtebbek a koktél, a cherry és a datolya típusú paradicsomkülönlegességek is. De lesznek újítások: egyrészt a meglévő termékek csomagolási szortimentjében lesznek változások. A paprikafélék és paradicsomfélék szortimentbővítése az áruházak részéről érkező igény a DélKerTÉSZ felé. Kaliforniai paprika biztosan, és a remények szerint, prémiumtermékként pritamin-, azaz paradicsom alakú paprika is bekerül a belföldi és külföldi kínálatába.