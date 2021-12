A gimnasztikai labda nem egy újkeletű eszköz, de népszerűségéből aligha veszített az utóbbi időben. Manapság is nagyon kelendő, hiszen kitűnő segítség edzések során, nyújtásokhoz, de egyre többen alkalmazzák irodákban székek helyettesítésére is. Ez a rugalmas labda várandós nők körében is közkedvelt, és nagyon sok kórházban, a szülészeten is megtalálható, hiszen a vajúdás során nagy hasznát veszik. Fizikai és szellemi szempontból is jelentős, hiszen segít ellazulni is. Otthoni használatra is tökéletes, remek szolgálatat tesz abban az esetben is, ha csak ücsörgünk rajta.

Ezt a rugalmas gömböt először a gyógytornában alkalmazták, hiszen nagyon jó nyújtásokat, erősítéseket és kardiovaszkuláris edzéseket lehet rajta végezni. Sporteszközként csak később lett ismert, és alakformálásra, zsírégetésre is tökéletesen megfelel. Ebben a labdában az a legjobb, hogy a vele való edzések nem megterhelők és a nagyon szórakoztatók is. Szinte észrevétlenül erősíti izmainkat, a gerincünk, a medencénk izmait, de az ízületeket és az ínakat is erősíti. A fitneszlabdákkal való tornák és nyújtások nemtől és kortól függetlenül is jótékonyan hatnak. Az idősebbeknek sem kell lemondaniuk az egészséges életmódról a fájó térdek vagy a fájó csípő miatt. A gimnasztikai labdákkal történő edzések kíméletesek, megóvják az ízületeke, emellett jótékonyan hatnak a vérkeringésre, az anyagcserére is. Így felfrissíthetjük testünket anélkül, hogy azt megterheltük volna.

Fitneszlabda hátfájásra is!

Idővel az ülő-és az állómunka is nagyon megterhelő tud lenni. Főleg akkor, ha azt még rossz testtartásban is tesszük. Ez egy idő után hát -és derékfájdalomhoz vezet. Az emberek nagy része küzd ezzel a problémával, idős és fiatal egyaránt. A gyerekek azért veszélyeztetettek, mert szinte egész nap az iskolában ülnek, a felnőttek pedig a munkahelyükön ülnek vagy állnak sokat, a nyugdíjasoknál ez a probléma a mozgás hiánya miatt szokott jelentkezni. A fitneszlabdákon való ülés javíthat ezeken a gondokon, hiszen itt szinte rá vagyunk kényszerítve, hogy egyenes gerinccel üljünk a munkaasztalunk vagy a televízió előtt, mert máskülönben az kigurul alólunk. Emellett nagyon jó puha is, így valóban kényelmes ücsörgést tesz lehetővé. Arról nem is beszélve, hogy a labda rugózása lehetővé teszi, hogy kisebb gyakorlatokat végezzünk akár munka közben is. Kinyújthatjuk egyik lábunkat, majd a másikat, olyan nyújtásokat végezhetünk, amelyek jól esnek. Ez nem csak fizikailag, de szellemileg is serkentően hat.

Nagyon fontos, hogy a megfelelő és kellemes élmény érdekében a testmagasságunknak megfelelő labdát vásároljunk. A túl nagy kényelmetlen, és azon nem is tudjuk megfelelően megtartani magunkat. A túl kicsi szintén kényelmetlen, és a vele való gyakorlatok inkább kellemetlenek és megerőltetők. Arra is érdemes odafigyelni, hogy jó minőségű és strapabíró labdát válasszunk. Sokan tartanak attól, hogy a nagyobb súly és a gyakorlatok a labda kidurranását fogják eredményezni. Ez valóban be is következhet, ha silány minőségű darabot vásárlunk. A minőséges daraboknál azonban ez tényleg csak ritkán, szélsőséges esetekben történhet meg. De akkor sem kell durranástól félni, hiszen ezek olyan anyagból készülnek, amelyek pukkanásmentesek. Ez azt jelenti, hogy nem fognak szétdurranni alattunk, hanem lassan, folyamatosan engednek le. De ez valóban csak akkor történhet meg, ha valamilyen sérülés éri az anyagot.

A fitball egyvalóban hasznos eszköz, amely használata azoknak is ajánlott, akik ízületi problémákkal küzdenek és azoknak is, akik hatásosan, de mégis kíméletesen szeretnének edzeni.