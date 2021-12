Még 15 évvel ezelőtt, saját bőrén tapasztalhatta meg a biorezonanciás terápia előnyeit Dr. Kovács Nóra állatorvos. Az eredményen felbuzdulva beleásta magát az ősi természetgyógyászati módszereken – a kínai, a tibeti, az indiai ájurvédikus gyógymódokon – alapuló terápiába, amely a test elektromágneses rezgéseit hasznosítja az egészségügyi problémák hatástalanítására.

– Minden sejt, hasonlóan az agyhullámokhoz, gyenge elektromágneses energiát bocsát ki. A biorezonancia-terápia ezt az energiát méri, célja, hogy a sejtek a kóros frekvenciákat felismerjék, a szervezetből elvezessék, ugyanakkor a meggyengült egészséges rezgéseket felerősítsék. Az emberi szervezetben mért különböző rezgéseket egy biorezonancia-készülékbe vezetik, amely kiértékeli azokat – mondja Dr. Kovács Nóra, aki sok évvel ezelőtt elsajátította a készülék használatát.

Az évek során több gépet is használt már, jelenleg egy új készülékkel várja vendégeit. A másfél órás kezelés fájdalommentes, mellékhatások nélküli és egyénre szabott.

– A betegség típusától függ, hány alkalomból álló terápia javasolt. Minden terápia a készülék segítségével végzett állapotfelméréssel kezdődik, az öngyógyító folyamatok beindításához a készüléket is ennek eredménye alapján állítjuk be.

Mintegy 12 ezer betegség diagnosztizálásra alkalmas a biorezonancia, többek között szervi és mentális problémákéra. A stressz redukálására, relaxálásra, az autoimmun betegség, az allergia tüneteinek enyhítésére, méregtelenítésre, endokrin harmonizálásra, a férfi- és a női meddőség kezelésére, memóriafejlesztésre, érzékszervi problémák ellen, a sportteljesítmény fizikai és mentális értelemben vett fokozása céljából hasznos.

Az állapotfelmérés a megelőzés miatt is fontos. Az orvostechnikai műszer ugyanis felhívja a figyelmet azon területekre, amelyekre még a nagyobb baj kialakulása előtt érdemes fokozott figyelmet fordítani. Kimutatja, milyen környezeti ártalmak, stresszfaktorok, mesterséges adalékanyagok terhelik a szervezetet. Ezek mérséklésével, kiiktatásával az egészség is tovább megőrizhető.

Az eredmény már az első alkalom után is érezhető: a páciens harmonikusabbnak, nyugodtabbnak érzi magát. A kezeléseket elegendő 2-3 hetente ismételni.

Dr. Kovács Nóra azt is elmondta, hamarosan nyirokmasszázs-készülék is elérhető lesz a Naturligetben, amely egyben infrakezelésre és izomstimulálásra is alkalmas.

