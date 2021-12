A Tanítsunk Magyarországért programban egyetemista mentorok szegődnek a diákok mellé, és vállalják, hogy 3-5 fő gondjaikra bízott gyermekkel foglalkoznak heti egy napot (minimum 6 órát), és segítenek nekik a tanulásban, valamint megmutatják nekik a településen túli világ izgalmait: a közeli középiskolákat, egyetemet, munka- és kikapcsolódási lehetőségeket.

A tavaly tavaszi szemeszter óta mentor Gégény Barnabás, a Neumann János Egyetem tanulója, akivel tapasztalatairól beszélgettünk.

– Miért csatlakozott a programhoz?

– Mindig vonzott, hogy segítsek az embereken, ezért azon is gondolkodtam, hogy tűzoltó legyek, emellett a pszichológia is érdekel. Leginkább az fogott meg a programban, hogy változtató erő lehetek a gyerekek életében.

– Melyik iskolában mentorál?

– A páhi általános iskolában van négy mentoráltam, két lány és két fiú.

– Hogyan zajlik a mentorálás?

– Hetente többször találkozom velük, egyszer személyesen és online is tartjuk a kapcsolatot. Igyekszem minden hétvégére programot szervezni nekik. Szoktunk társasjátékozni, focizni, legutóbb a központi írásbelire készültünk fel. Középiskolai nyílt napokon is voltunk, és a közelmúltban állatkertben jártunk. Egymás mentoráltjaival is kapcsolatban vagyunk, így jött el velünk egy kislány, aki azelőtt sosem járt állatkertben és hatalmas élmény volt neki. A tavaszi félévben online kellett mentorálni, akkor virtuális tárlatvezetéseket néztünk, online szabadulószobában voltunk.

– Milyen kérdésekben kérik a segítségét?

– Jelenleg a központi írásbeli vizsgákra segítem felkészíteni őket, nyílt napokra megyünk együtt. Az egyik lányommal interneten néztünk utána a szóba jöhető középiskoláknak. Előkerülnek személyes kérdések is: barátok közötti vagy osztályban jelen lévő konfliktusok, illetve súlyosabb, családon belüli problémák, melyek megoldásában tanácsot vagy segítséget kérnek a mentoráltjaim. Legtöbbször ez addig terjedhet, hogy lelki támaszt nyújtok nekik.

– Milyen hatását látja munkájának?

– Jobb lett az osztályközösség, szorosabbak a barátságok, lelki problémáikból segíthettem kijönni, illetve az iskolaválasztásban is segíthettem. Jó példát is láthatnak tőlünk a fiatalok és biztatást kapnak, ezekkel érhetünk el igazán hatást az életükben. Előfordult, hogy nehéz időszakon mentek keresztül a gyerekek és úgy tudtak kijönni ebből, hogy támaszuk voltam. Bizalmi viszony alakult ki közöttünk, olyan vagyok nekik, mint egy nagy testvér, akivel bármit megbeszélhetnek és mindenben segíti őket.

Gégény Barnabás, Neumann János Egyetem Forrás: IFKA Forrás: KELEMEN_GERGO

- Mik a jövőbeni tervei?

- Ebben a félévben szeretnénk feljutni Budapestre, valamelyik jeles épületbe, akár a Parlamentbe, persze ha a járványhelyzet engedi. Más egész napos programot is tervezünk a gyerekekkel.