Alkalmazotti státuszban

Ha kezünkbe kerül a megfelelő jogosítvány, felmerül a kérdés: hogyan tovább? A legelterjedtebb döntés ilyenkor, hogy keresünk egy céget, amely kezdőként foglalkoztatna. Ez számtalan különféle előnnyel jár, ugyanakkor a hátrányokat sem nélkülözi. A legnagyobb előny, hogy fix munkahelyünk van. Nem kell azon aggódnunk, hogy egyszer csak nem találunk ügyfelet és nem lesz miből fizetni a számlákat. Továbbá biztosítanak számunkra céges járművet, amelynek a karbantartási és fenntartási díját teljes mértékben ők rendezik. Ez tökéletes választás azok számára, akik nem rendelkeznek még elég rutinnal. Egy cégnél nagyon sokat segíthetnek a betanulásban, ha még csak most kezdjük a szakmát. Kitanulhatjuk a sofőr állás rejtelmeit a tapasztalt öreg rókáktól, így kiváló indulást jelent mindenképpen. De mi a helyzet ennek az árnyoldalaival? Először is a fizetés. Minden állásnak ez a lényege, ezért kelünk fel reggel és megyünk dolgozni. Sajnos, ha egy cégnél leszerződünk, például egy belföldi munka esetében, nem várhatunk jelentős fizetésemelésekre a közeljövőben. Tehát marad a régi jól megszokott spórolgatás, ha többet szeretnénk kihozni a dologból. Továbbá a munkavégzésünket itt is főnökünk koordinálja. Nem dönthetjük el, kinek és hová szeretnénk szállítani. Számolnunk kell ezekkel, és alaposan mérlegelni, mielőtt tévképzeteink lesznek a munkáról.

Magánvállalkozóként

A vállalkozásról sokak szemében idilli kép alakult ki. Magunk főnökei vagyunk, senki nem szid le, ha elszúrunk valamit, mi választjuk meg, kinek dolgozunk, és az árakról is kedvünkre alkudozhatunk. Nos, ez így igaz, de mégsem fedi a teljes igazságot. Tény, hogy a magunk főnökei vagyunk, de itt a gépjárművet is magunknak kell biztosítani. Ezt bérelhetjük vagy sajátot is vásárolhatunk, de mindig rendelkezésünkre kell, hogy álljanak ezek költségei. Továbbá magunknak kell intéznünk az adókat, egyéb fizetnivalókat és papírokat is. Mi választjuk meg, kinek dolgozunk, és az árakat is mi szabjuk, ugyanakkor senki nem biztosít számunkra folyamatos munkát. Nekünk kell ügyfeleket halászni, hirdetésekre költeni és okosan alkudozni, máskülönben igencsak deficites lesz vállalkozásunk. Minden felelősség minket terhel ebben az esetben, és senki nincs, aki a biztonság érzését nyújtva konkrét megélhetést garantálna számunkra. Ez elég nagy nyomást jelenthet sokak számára. Összességében véve jól látszik tehát, hogy nem mindenkinek való ez sem. Kell, hogy legyen kellő rutinunk, tőkénk, és tudnunk kell hozzá felelősséget vállalni a sofőrállás felelősségkörén túl is. Továbbá nem árt az sem, ha van megfelelő üzleti érzékünk. Ha ezek a feltételek adottak, utána élvezhetjük csak a vállalkozás örömeit.