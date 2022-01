Mennyire hatékony az Indesit szárítógép?

A YT M11 82 X modell egy nagyszerű kis szárítógép, könnyen használható és karbantartható, minden eltávolítható alkatrész jól hozzáférhető. Az olasz Indesit Company cégnek nyolc gyártóüzeme van, ebből három Olaszországban (Fabriano, Comunanza és Caserta), öt pedig külföldön (kettő Lengyelországban, egy az Egyesült Királyságban, illetve egy-egy Oroszországban és Törökországban), a vállalat világszerte 16 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Hazánkban az ilyen típusú berendezések már 150 ezer forintért beszerezhetők online.

Főbb jellemzők

alacsony üzemeltetési költségek,

csendes működés,

egyszerű használat és

széles programválaszték.

Amellett, hogy 8 kg, azaz igen nagy mennyiségű ruhát tudunk vele szárítani, jó látni, hogy az Indesit egy nagy ajtót helyezett a gép elejére. Ezáltal szélesre nyitható, és nagyobb ruhadarabokat is – mint például a lepedőt – gond nélkül behelyezhetünk.

Sokoldalú programok a hatékony működés érdekében

Az Indesit YT M11 82K RX EU hőszivattyús szárítógép előlapján található egy szabványos programtárcsa, amelyen kiválaszthatjuk a kívánt szárítást. Azonban dönthetünk úgy is, hogy csak megnyomjuk a Push & Go gombot, amely egy olyan programot futtat le, amely 4 kg ruhát kellően szárazra szárít ahhoz, hogy azonnal felvehessük őket. Ez a lehetőség elsősorban azon hétköznapi ruhaneműk esetén jön jól, amelyeket gyorsan szeretnénk magunkra kapni. Abban az esetben, ha pontosabban szeretnénk szabályozni a ruhák szárításának módját, a programtárcsával kiválaszthatunk egy opciót. Az opciók gyakorlatilag minden ruhatípust lefednek, és minden alternatíva egyértelműen jól láthatóan van felcímkézve. Valószínűleg az Eco Cotton programot fogjuk a legtöbbször alkalmazni, amellyel a legtöbb energiát takaríthatjuk meg. Vajon lehet ezt még fokozni? Azt mondhatjuk, hogy igen! Található a készüléken egy 45 perces gyors program gyapjú-, farmer- és műszálas ruhákhoz is.

Az úgynevezett Cupboard Dry beállítás valószínűleg a legjobb megoldás a legtöbb helyzetben, míg az Extra Dry azonnal felvehető szárazságú ruhákat biztosít, a Hanging Dry a vállfára tett tárgyaknál hasznos, az Iron Dry pedig enyhén nedvesen tartja a ruhákat, hogy könnyebben megszüntethessük a gyűrődéseket.

Arra azonban figyeljünk oda, hogy sok ciklus nem túl gyors: az Eco Cotton teljes lefutása akár 3 óra 20 percet is igénybe vehet. Ez szabvány a hőszivattyús szárítógépeknél: feláldozzák a sebességet a hatékonyságért, ami egy elfogadható kompromisszum.

A kényelmünk érdekében többek között sportcipő és sportruha program, illetve gyerekruha program közül is választhatunk.

A szárítógép víztartályának tisztítása

Két szűrőt kell kitisztítani. Az egyik a dob elejéből emelkedik ki, a másik pedig a gép elején, a lehajtható nyílás mögött található. Ezt az alsót csak akkor kell megtisztítani, ha a szűrőfényjelző felgyullad; ezzel szemben az ajtószűrőt minden ciklus végén célszerű karbantartani.

Egy csendes háztartási gép

Állítsunk be egy ciklust, és figyeljük, mennyire csendes! Ha a leghangosabb művelet is csak 58 dB, már jól járunk. A vásárlói vélemények szerint ez a legcsendesebb szárítógépek egyike. Ennek megfelelően soha nem kell azon aggódnunk, hogy este vagy éjszaka dolgozzon-e a gép, vagy sem. Nagyon szépen és csendben végzi a dolgát, miközben mi nyugodtan alszunk.

A döntés

Talán a legfontosabb szempont az, hogy mire szeretnénk igénybe venni a készüléket, illetve hány kg ruhát akarunk vele tisztára varázsolni. A cél az, hogy hosszabb távon jó szolgálatot biztosítson a szárítógép, ugyanakkor vásárlás előtt ajánlatos körültekintően nézelődni, figyelni a vevői visszajelzéseket, és ne hagyjuk figyelmen kívül a termékhez járó garanciát sem!