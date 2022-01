Az első és legfontosabb, amit már a vásárlás előtt el kell dönteni, hogy a törölközőszárító radiátor a fűtési melegvizes rendszerrel is kombinálható, vagy pedig szimplán elektromos kivitelű legyen. Kereskedelmi forgalomban elérhető az előre szerelt elektromos törölközőszáríró radiátor, melyet csak és kizárólag elektromosan lehet használni. Érdemes a kizárólag elektromos használatra készült termékeknél körültekintőnek lenni. Sok esetben a minőség nem kevés kívánni valót hagy maga után. Az olcsónak tűnő termék okozhat csalódást. Mi ezt tapasztaltuk a vásárlók véleményei alapján.

A Kazán WebShop kínálatában kizárólag központi fűtéssel is kombinálható törölközőszárítók kaphatóak. Ezek a radiátorok központi fűtésre csatlakozás nélkül, elektromos fűtőpatronnal működtethetők elektromos törölközőszárítóként. Fontos, hogy ha nem is kötjük rá a radiátort a fűtési rendszerre folyadék azért még kell a radiátorba. Olaj a legideálisabb hőátadó közeg. Olcsó hőközlő olaj tökéletesen megfelel erre a célra. Olaj híján vízzel is feltölthetjük a radiátort, bár ez a korrózió miatt nem a legjobb megoldás, nem is javasoljuk. Figyeljünk rá, hogy maximum a radiátor magasságának 90 százalékáig töltsük fel folyadékkal a radiátort, így a hőtágulásnak is marad elegendő hely. Egy jó minőségű törölközőszárító radiátor elektromos fűtőpatronnal kombinálva a legtöbb esetben olcsó és üzembiztos megoldást jelent.

Figyeljünk oda a profilvastagságra

Hogy állapítsuk meg a profilvastagságot? Nagyon egyszerű tényezőt kell figyelembe venni: minél nehezebb a termék, annál több anyag van benne. Két törölközőszárító között a súlyeltérés azt jeleneti (azonos keresztcső szám és átmérők esetén), hogy a nehezebb vastagabb profilozással készült. A vastagabb profil nagyban megnövelheti a berendezés élettartamát, ezért érdemes inkább egy kicsivel többet kiadni érte, ha ezzel 3-5 évvel is meghosszabbíthatjuk a használati idejét.

A festés minősége is számít

Manapság már a szivárvány összes színében kaphatók törölközőszárítók, amelyek közül legnépszerűbbek a fehérre vagy feketére festett, valamint a krómozott változatok. Az alap, amit elvárhatunk, hogy a termék por-, pára- és hőálló festéssel van védve. Ez a felületkezelés megvédi a radiátort az idő előtti rozsdásodástól. A vízszintes profilok csatlakozását a függőleges profilhoz mindig nézzük meg vásárlás előtt. A két profil csatlakozási pontja sokat elárulhat. A csatlakozásnak szépnek kell lennie. Nem lehet illesztés miatti kitüremkedés, hegesztési varrat, festék hiba. Egységes szép sarkos felületet kell lássunk. A két cső találkozásánál jön elő leggyakrabban a rozsda.

Teljesítmény és méret

Talán teljesítmény és méret szempontjából van a legnehezebb dolgunk a választásnál. Ugyanis ahány fürdőszoba, annyiféle igény. Van azonban néhány alapszabály, amelyek mentén könnyebb lesz meghozni a végső döntést:

A kisebb, mindössze 5-10 m2 nagyságú fürdők kifűtésére elég lehet egy törölközőszárító radiátor is. Ettől nagyobb alapterületre már inkább csak kiegészítő fűtésként javasoljuk.

A legtöbb gyártó többféle magasságban, íves és egyenes kivitelben is elkészíti törölközőszárítóit. Ha a fürdőben kicsi a hely, akkor mindenképp egyenes típust vásároljunk. Az egyenes törölközőszárító radiátor nem foglal annyi helyet. Faltól való távolsága kisebb, mint az íves radiátornak. Kis fürdőszoba esetén érdemes fölfelé a mennyezet felé helyet foglalni, így inkább a nagyobb magasságra törekedjünk.

Ha az egyetlen fűtőtest a törölközőszárító lesz a helyiségben, akkor igyekezzünk minél nagyobb radiátort választani, olyat, ami azért még illeszkedik az összképbe. Ne feledkezzünk el róla, ha leterítjük a radiátort vizes törölközővel, akkor az jelentősen csökkenti a hőleadó képességet.

Ha az alábbi kiindulópontok nem segítenek a választásban, akkor érdemes egy épületgépész szakértővel is konzultálni. Ha például a Kazán WebShopról rendel törölközőszárító radiátort, akkor a szakértő ügyfélszolgálatot telefonon, e-mailen vagy akár chaten is megkérdezheti, hogy az Ön fürdőszobájának paramétereihez milyen típus ajánlott.