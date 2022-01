Szóval én vagyok Lóri, a város zsákos embere. Webáruházammal minden háztartás és egy csomó vállalkozás számára hiánypótló szolgáltatást kínálok. Persze te ezt csak akkor látod be, amikor a hétvégi takarítás közben leáll a porszívód, és rájössz, hogy nincs otthon porszívózsákod, de azt sem tudod, milyen való a gépedbe. Nem ártana előre gondolkodnod!

Porzsákjaim 2-3 rétegű, jellemzően újrahasznosított papírtból készülnek, ezzel óvom a környezetet, és biztosított a minőség is. Papír-, mikroszálas és vászonzsákok közül választhatsz.

Az is lehet, hogy a szűrő mondta fel a szolgálatot. A szennyezett szűrő nemcsak az átszívott levegő mennyiségét csökkenti, hanem a motort is alaposan leterheli, ezért javasolt 2 évente cserélni. A rólam elnevezett honlapomon, a www.zsakos.hu-n félezer szűrőt kínálok. HEPA-szűrőt keresel? Az is van! Bemeneti HEPA-szűrő és kimeneti HEPA-szűrők közel 2000 különböző porszívóhoz!

Nálam közel 50 különböző porszívómotor közül válogathatsz. Használd a keresőmet: csak beírod a porszívód márkáját, típusát, és kidobja, milyen zsák, motor való hozzá. Az eltört porszívócső miatt még nem kell új gépet venni! Univerzális és gépspecifikus porszívócsöveket, prémium kiegészítőket ajánlok, akár gyári készülékekhez is.

Ha ipari takarítógépekkel dolgozol, ugyanúgy fordulhatsz hozzám, nemcsak alkatrészt, hanem új készüléket is árulok. De porszívófej, toldócső, még kábel, valamint szőnyeg- és kárpittisztító is kapható!

Porszívót nem javítok, de hozzáértő szerelőnek tudok segíteni. A honlapomra még videókat is tettem fel, hogyan kell motort cserélni a porszívóban.

Nézz szét a honlapomon, keress, rendelj bátran!