Bőven akadnak a témában fals előítéletek. Az egyik legtöbbet emlegetett, miszerint a tornacipőhöz csak a melegítő passzol. Semmi más. Igaz, manapság már a szabadidőruhák sem ugyanazt jelentik küllem tekintetében, mint egykor. De kár, sőt hiba lenne így bekategorizálni ezt a kétségtelenül sokoldalú lábbelit.

Például egy farmerrel legyen az nadrág vagy szoknya nagyon is ütős párost alkothat. A rohanó mindennapokban ez a kombináció valódi kényelmet, egyúttal trendi megjelenést borítékolhat. Egy sportos, ugyanakkor nőies táska kíséretében készen is van a szett, amire öröm ránézni, és ami egy cseppet sem slampos. Természetesen akinek tetszenek a mackók, vagy akik mozgással is sok időt töltenek, bátran kiaknázhatják a lábbeliben rejtőző előnyöket. Hogy melyek ezek?

Egy szóval összefoglalva: komfort. Ebbe beletartozik a talppárnákkal, lábujjakkal érzékelhető, hiánytalan kényelem. Ami feszengéstől, szorítástól, szorongástól mentes. Ami nem teszi próbára a talpak tűrőképességét. De így még nem eléggé kerek az egész, úgyhogy a lábakat kényeztető jellemvonások mellé meg is érkezhetnek a szemeket gyönyörködtető tulajdonságok. Kétség sem férhet hozzá, hogy a női tornacipő praktikusságát esztétikuma varázsolja teljessé. És már készen is van az ellenállhatatlan képlet.

Cipőhöz a táskát, esetleg fordítva?

A CCC széles választékában könnyű ráakadni arra a lábakra szabott modellre, ami minden igénynek maradéktalanul megfelel. A kompromisszumok az élet számos területét áthatják, ám ez alól kivételt kell képezzen az ízlés világa, ugyanis itt nincsen helye megalkuvásnak. Az online vásárlás pillanatok alatt megoldható, de akinek biztonságot ad a próbálás, a személyes megtapasztalás, annak a CCC üzletei országszerte biztos pontként szolgálhatnak.

Ha megvan az ízlésre hangolt döntés, akkor jöhetnek az egyéb kiegészítők. Sokan úgy tartják, hogy a cipő és a táska harmóniája kulcsfontosságú. Amennyiben ez adott, akkor jóformán a többi részlet kis túlzással mellékes. Az tény, hogy a látható, tapintható összhang olyan hangulatot teremt, ami vitathatatlanul utánozhatatlan. De azért az már keményebb dió, hogy a cipőt érdemes a táskához kiválasztani, vagy fordítva. A legjobb, ha a helyzet dönt, mert könnyen előfordulhat, hogy egy olyan tornacipő bukkan fel, mint első látásra szerelem, amihez egyetlen táska sem illik az otthoni felhozatalból. Ekkor kifizetődő egy vadiúj táskára is beruházni, egyúttal az „igazira” szavazni. Ha pedig a cipő toppan be először a színre, akkor némi keresgélés, válogatás, gondolkodás után követheti a minden tekintetben megfelelő táska.