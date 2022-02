Étel-kiszállítási szoftver és online rendelés a világjárvány idején

Szóval, ételkiszállítási szoftverek éttermeknek, kifőzdéknek és más gasztronómiai vállalkozásoknak, igaz? Mindenekelőtt az éttermek számára nagyon fontos, hogy olyan online ételrendelési rendszerrel rendelkezzenek, amelyet az ügyfelek könnyen használhatnak és könnyen megismernek. Az ételrendelő szoftverek pedig - az ételkiszállításra szolgáló weboldallal, valamint a mobiltelefonos online ételrendelő alkalmazással - mindenképpen kényelmesebbé teszik az ügyfelek számára az ételrendelést.

Mivel a koronavírus járvány kitörése miatt egyre több ember zárkózott be otthonába, megugrott a kereslet az ételkiszállítási szolgáltatások és az ételrendelő szoftverek iránt. Több étterem-kiszállítási szoftver üzemeltetője, például az UberEats, a Glovo, a Deliveroo, a JustEat és a Postmates a válságra reagálva bevezette a nagyon népszerű érintés nélküli online rendelési lehetőséget - hogy kiküszöbölje a vírus terjedésének kockázatát a megrendelő és az ételfutárok között.

A járvány miatt az ételkiszállítási szoftvereket és az online rendelési alkalmazásokat folyamatosan frissítik további funkciókkal. A funkciók nem mindig kapcsolódnak közvetlenül a koronavírus járványhoz, de a változtatásokat mindenképpen felgyorsítja a jelenlegi helyzet. A mobil éttermi rendelési alkalmazásban található push-értesítések segítségével folyamatosan tájékoztathatja ügyfeleit a kiszállítás állapotáról. A chat rendszerek lehetővé teszik, hogy a vevői közvetlenül kapcsolatba lépjenek a kiszállító ételfutárokkal. Ön mint üzlettulajdonos, és alkalmazottai pedig mindezt jobban ellenőrizhetik az egyre fejlett ételkiszállítási szoftvereknek köszönhetően.

De milyen lehetőségek vannak a vállalkozásának legmegfelelőbb ételkiszállító szoftver kiválasztására?

Ha a gasztro-vállalkozása még kicsi, akkor egy ételkiszállítási aggregátor lehet a legjobb megoldás az Ön számára. Az ilyen aggregátorok egyetlen online portálon keresztül kínálnak hozzáférést az éhes vevőknek több étteremhez. Vannak világhírű aggregátorok, mint például a Just Eat és a Foodpanda, de sok országnak van saját helyi platformja. Azzal, hogy étterme szerepel egy vagy több ilyen portálon, olyan ügyfeleket is elérhet, akik egyébként nem is tudnának az Ön étterméről.

Számos aggregátor – gyakran extra logisztikai szolgáltatásokat kínál az étterme számára, mind az élelmiszer-csomagolási termékek biztosításával, mind pedig magának az ételkiszállításnak a lebonyolításával, ami esélyt jelent azok számára, akik korábban nem nyújtottak ételkiszállítási szolgáltatást, és nem rendelkeznek a szükséges felszereléssel és know-how-val. Az aggregátorok általában nem igazán testre szabhatók, és nagyon nehéz megőrizni az étterme felismerhetőségét. És végül, de nem utolsósorban készüljön fel arra, hogy 15-25% jutalékot kell fizetnie (vagy akár 30%-ot is,) ha olyan céget választ, amelyik a kiszállításokat az Ön helyett végzi.

Összefoglalva, az aggregátorok a legjobb megoldást jelentik egy olyan étterem számára, amely még csak most vezeti be az ételkiszállítási szolgáltatást, mivel teljes infrastruktúrát és egy új értékesítési csatornát biztosít Önnek. Ez a legegyszerűbb módja annak, hogy kiderüljön, működik-e az étel kiszállítási modell az Ön étterménél.

SaaS étel-kiszállítási szoftverek – előfizetéses modellben

Másik lehetőség egy ételfutár vállalkozás számára, egy jó étel-házhozszállítási szoftver SaaS (szoftver mint szolgáltatás) megoldásra történő előfizetés. Rengeteg ilyen alkalmazás létezik (hogy csak néhányat említsek: OrderLord, Deliveo GO, Flipdish), és a funkciók jelentősen eltérnek a különböző termékek között. Valószínűleg a legfontosabb különbség az aggregátorok és a SaaS-megoldások között, hogy az utóbbiak néha white-labelek, azaz az ételrendelő weboldalt saját logókkal, márkaszínekkel, szlogenekkel stb. testre szabhatja, így saját márkajelzésű platformot alakíthat ki. A választott szoftvertől függően a teljes folyamatot lefedheti - a rendelés regisztrációjától az elektronikus fizetésig, a szállítások kezeléséig, az ételfutárok nyomon követéséig stb.

Általában demót is lehet kérni, hogy néhány hétig ingyenesen kipróbálhassuk az étel-házhozszállítási szoftvert. Egy ilyen próba elvégzése kiváló ötlet, mivel az ételkiszállításra szolgáló SaaS-termékek kömplexek lehetnek. Valószínűleg a legtöbbjük legnagyobb hibája az integráció. Ha valami egyedi készítésű vagy kevésbé népszerűt használ, akkor az nem biztos, hogy kompatibilis az új ételkiszállítási rendszerrel. Ugyanez vonatkozik a belső folyamataira is. A SaaS-termék mellett dönteni sok közepes méretű étterem, étteremlánc és franchise vállalkozás számára jó ötlet, de készüljön fel arra, hogy néhány üzleti rutinját meg kell változtatnia.

Bizonytalan a kiszervezéssel kapcsolatban? A siker attól függ, kivel dolgozik együtt.

A SaaS étel-házhozszállítási rendszer a legjobb megoldás, ha a szállítások száma nő. Ekkor két lehetősége van: először is, egy ideig mindkét rendszert (egy aggregátort és egy étel-kiszállítási szoftvert) egyszerre használhatja. Sok iparági szereplő szerint egyes éttermek az aggregátort arra használják, hogy új ügyfeleket hozzanak be az ajtón, majd áttérnek egy étel-kiszállítási szoftver előfizetésére. Sok étterem azonban végül úgy dönt, hogy teljesen felhagy a kiszállítás aggregátorokhoz történő kiszervezésével, és kizárólag a bérelt étel-kiszállítási szoftverre áll át. A SaaS-termékek talán legfontosabb üzleti tulajdonsága, hogy használatuk nagyon jó lehetőség a belső kiszállítási munkafolyamatok tesztelésére és annak ellenőrzésére, hogy mi működik az Ön étterménél és mi nem.

Személyre szabott ételkiszállítási szoftverfejlesztés

Ha éttermi vállalkozása növekszik, és már kialakította a vállalkozásához tökéletesen illeszkedő kiszállítási folyamatot, gondoljon a következő lépésre, amely a saját egyedi étel-kiszállítási szoftver kifejlesztése a kiszállításhoz, ami a következő lépés az online rendeléshez és az ételkiszállítás kezeléséhez. Természetesen ez a legdrágább a három lehetőség közül, de hasonlítsa ezt ahhoz, mintha egy házat vásárolna, nem pedig bérelné - ahelyett, hogy minden hónapban és minden kiszállítás után fizetne (mivel a legtöbb SaaS-megoldás így számítja a díjait), befektet egy bizonyos összeget, és teljesen testre szabott étel-kiszállítási szoftvert kap, amely kizárólag az Öné. Ellenben magas költségekre készüljön.

Egy egyedi étel-házhozszállítási szoftver kifejlesztésekor a határ a csillagos ég, így minden olyan funkciót megkaphat, amelyre vállalkozásának szüksége van, és az új szoftver teljes mértékben kompatibilis lesz az Ön által már használt egyéb (pl. Számlázó-) rendszerrel - egyszerűen minden az Ön üzleti modelljére épül rá.

Az egyedi étel-házhozszállítási szoftver választása a leginkább skálázható. Amikor a kiszállítások száma nő, a havi karbantartási költségek nem emelkednek tovább, mint általában a SaaS-rendszerek vagy aggregátorok esetében. Ezért, ha bővíteni tervezi vállalkozását, fontolja meg, hogy felveszi a kapcsolatot egy szoftverfejlesztő céggel, és megkérdezi, hogy van-e tapasztalatuk az étel-házhozszállítási szoftverre vonatkozó egyedi termékek kifejlesztésében. Sok szoftverfejlesztő ingyenes konzultációkat kínál és ingyenes árajánlatokat készít, így Ön semmit sem veszít.

Összefoglalva, az egyedi étel-házhozszállítási szoftver a legjobb megoldás a nagy szereplők számára, akiknek sok éttermük, sok sofőrjük és valószínűleg egyedi szállítási folyamataik vannak. Egy testreszabott étel-házhozszállítási szoftvertermékkel nem jelent nagy gondot a vállalkozásra jellemző funkciók - például hűségprogramok és helyi fizetési szolgáltatók - bevezetése.

Az Ön igényeire szabott ételkiszállítási szoftver

Amint láthatja, nem létezik egy univerzális megoldás az ételkiszállítással foglalkozó futárszolgálat szoftverének kiválasztására. Minden az Ön jelenlegi és jövőbeli üzleti céljaitól függ. Bár az ételkiszállítási aggregátorok jó ad-hoc választás lehetnek a kis éttermek, kifőzdék számára, sajnos gyorsan korlátozóvá is válhatnak. Ezért a nagyobb szereplőknek érdemes inkább olyan étel-kiszállítási szoftvert választaniuk, amelyek lehetővé teszik a termék alaposabb személyre szabását és márkaépítését. Ha pedig a következő években tervezi vállalkozása bővítését, mindenképpen kezdjen el gondolkodni egyedi étel-kiszállítási szoftver fejlesztésén - egy kreatív vállalkozó kezében ez egy mindent megváltoztató befektetéssé válhat. És mindannyian tudjuk, hogy vállalkozásának kiemelkedővé tétele az egyik legfontosabb dolog az étel-házhozszállítási piacon.

A Mav-IT például egy meglévő, kiforrott futárszolgálati rendszerhez, a 2012 óta piacon lévő népszerű Deliveo futár szoftverhez fejlesztett egy Deliveo GO nevű éttermi modult, ahol az éttermek nagyon egyszerűen és gördülékenyen rögzíthetik a futárhívást. Megkönnyíti a műveletet a beszédfelismerő alapon működő megjegyzés az ételkiszállításokhoz, vagy a hangalapú vevő keresés gépelés helyett.

Mindez egy letisztult, minimalista és intuitív webes felületen elérhető havi néhány tízezer forinttól.

Ez jelentősen felgyorsítja a teljes folyamatot. A Deliveo étel-házhozszállítási szoftverként használva kínál egy futár applikációt a kiszállító futároknak, és egy diszpécser felületet az étel-házhozszállító futárszolgálat diszpécserének.