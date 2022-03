Az utóbbi fél évben drasztikusan megemelkedtek az energiaárak Európában: a villamos energia ára két és félszeresére, a földgáz ára közel négyszeresére nőtt.

De milyen mértékben érinti a drágulás a hazai cégeket?

A legtöbb cég már szembesült vagy az elkövetkezendő 1-2 hónapon belül biztosan találkozik majd azzal a ténnyel, hogy nagyjából megduplázódtak az áramszolgáltatói kW-díjak, ami jelentős költségtöbbletet jelent a cégek számára. Ez kihatással lesz a termelés alakulására, valamint a végfelhasználói árakban is jelentkezni fog.

Cégvezetőként milyen következményekkel kell számolnia az energiapiacon elszabaduló árak miatt?

Csökkentenie kell termelését,

jelentős mértékben kell megemelnie árait,

kisebb lesz a kereslet a megemelkedett árak miatt,

a többletköltségek miatt meg kell válnia munkavállalóitól,

hátrányba kerül azokkal a cégekkel szemben, amelyek kordában tudják tartani rezsiköltségeiket.

Cégvezetőként gyors döntést kell hoznia ezzel a kérdéssel kapcsolatban, különben a piac elhúz Ön mellett!

Segítünk a döntésben! Válasszon egy olyan, rövid idő alatt megtérülő beruházást, amely később még hasznot is termel cége számára!

Telepíttessen napelemes rendszert!

„Majd jövőre belefogunk a napelemes beruházásba, most nincs erre időnk, hátha még egy jó pályázat is befigyel” – eddig Ön is így gondolkodott?

Ezt a lépést nem lehet tovább halogatni! Ne várjon pályázati lehetőségekre!

Elérkezett az idő, hogy cégvezetőként alternatív megoldásokban is gondolkodjon, ha lépést szeretne tartani a piaccal.

Milyen előnyökkel jár, ha most vált napelemes rendszerre?

Nem kell többé rettegnie az áramdíj-emelkedéstől.

Lesz lehetősége bővítenie termelését.

Nem kell emelnie az árait.

Versenytársai előtt járhat egy lépéssel.

Ez lesz a leggyorsabban megtérülő beruházása.

És itt teszi fel minden cégvezető a kérdést: de mikor fog ez megtérülni nekem?

Számoljunk egy kicsit!

Vegyünk alapul egy céget, ahol a tevékenységből adódóan a becsült éves áramfogyasztás 65- 66 ezer kWh körül mozog. A cégvezető ezt a fogyasztást szeretné megtermeltetni egy háztartási méretű napelemes kiserőművel.

A telepített napelemes kiserőműrendszer mérete: 55 kW, ez 169 db 390 W teljesítményű napelemmodult jelent. Ez a rendszer kb. 66.000 kW áramot termel meg éves szinten.

Áramszolgáltatói díjak (nettó) 60 Ft 70 Ft 80 Ft Éves fogyasztás 66.000 kW/év 66.000 kW/év 66.000 kW/év Éves áramszámla 3.960.000 Ft 4.620.000 Ft 5.280.000 Ft Megtérülési idő 4,3 év 3,7 év 3,2 év

A fenti táblázatból is jól látszik, hogy kisebb méretű napelemes rendszernél is jelentősen lerövidült a beruházás megtérülési ideje a korábbihoz képest, így pár éven belül már tiszta hasznot termel cége számára.

Ne halogassa tovább ezt a lépést, a változásra gyorsan kell reagálni.

Kérjen cége számára egyedi napelemes árajánlatot a 10 éves Solar Konstrukt Kft.-től! Kollégáink mindenben készségesen segítenek, hogy Ön a legjobb döntést hozza!

Éljen a lehetőséggel, beruházása rövid időn belül hasznot termel cégének!

Látogasson el szaküzletünkbe: Szeged, Pulz utca 37., vagy hívja kollégáinkat telefonon a 06-62/202-351 számon. www.solarkonstrukt.hu