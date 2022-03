Midea és Daikin klímák, hőszivattyúk, folyadékhűtők, fan-coilok, központi porszívó rendszerek, valamint szellőzéstechnikai berendezések széles választéka várja Önt is a Dél-Alföldi Klíma Kft. Kossuth Lajos sugárúti és algyői bemutatótermében.

A Dél-Alföldi Klíma Kft. fő profilja a lakossági, kereskedelmi, ipari klímák, hőszivattyúk értékesítése és telepítése Szegeden és vonzáskörzetében. A Midea és a Daikin márkák hivatalos forgalmazójaként nagy raktárkészlettel és folyamatos alkatrész-utánpótlással áll ügyfelei rendelkezésére.



A nagy múltú cég további szolgáltatásai között szerepel a klímakarbantartás, a klímajavítás, a klímatisztítás, a klíma-előcsövezés, a szivárgásvizsgálat, valamint páramentesítők és légtisztító berendezések értékesítése.

Szegedi bemutatótermükben, a Kossuth Lajos sugárút 45. szám alatt az általuk forgalmazott klímaberendezések nagy része megtekinthető. A hagyományos megoldásokhoz képest klímával akár 10–15 százalékkal hatékonyabb lehet a lakás fűtési rendszere. A Dél-Klíma elkötelezett az energiatakarékos hűtési és fűtési megoldások népszerűsítése mellett.

Az algyői bemutatóteremnek és telephelynek köszönhetően a nagyobb méretű berendezéseket is be tudják mutatni ügyfeleiknek. Ilyen például a hőszivattyú, amely működés közben is megtekinthető, valamint a szellőztetőberendezések is.

Miért jó a hőszivattyú? A levegő-víz hőszivattyúval takarékosan előállítható a meleg víz és a fűtés. Ha arra alkalmas hőleadó felületek (vagy berendezések) kapcsolódnak a rendszerhez, egyúttal a nyári időszak hűtési üzeme is megoldott.