Álmai otthona megfelelő szakember és építőanyag nélkül aligha épülhet fel, mégsem ez a legfontosabb! A tökéletes otthon alapját a hibátlan terv adja. A Terra-Ép Magyarország Kft. hisz az egyedi megoldásokban.

Egyedi elképzeléseit, kreatív ötleteit szeretné megvalósítani újdonsült otthonában? Egy jó tervvel minden lehetséges. Ehhez viszont már érdemes segítséget kérni olyanoktól, akik magas szintű tudással, megfelelő tapasztalattal, képzett szakértőgárdával valósítják meg az ön álmait.

A Terra-Ép Kft. feladata összetett: nemcsak az ön ötleteit, igényeit vesszük figyelembe, hanem a telek elhelyezkedését is. Sőt, a hatályos rendeletek is befolyásolják a végleges alaprajzok elkészítését. Így nálunk az előzetes egyeztetések, látványtervek szerint személyre szabott tervek készülnek minden ügyfélnek: soha sincs két egyforma terv, ház és építkezés sem. Ez egy alapos, hosszabb folyamat, amelynek ön mint megrendelő is részese: mi mindent önhöz igazítunk. Úgy gondoljuk, az új házat csak így érzi majd magáénak, igazi otthonnak a család!