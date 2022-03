Vágná a füvet, de nem ér el a hosszabbító a kert legtávolabbi zugáig? Idegesítő, hogy fűnyíráskor a gép kábelét is kerülgetnie kell? Gallyazná a fákat, de kifogy a benzin? Pont sövénynyíráskor nincs a közelben konnektor? Csavaros észjárással és néhány kattintással nekivághat a tavaszi kerti munkálatoknak! Elegendő csupán egyetlen szaküzlet honlapját, a Rappai Csavar webshopját felkeresni és onnan beszerezni mindent, amire a ház körüli munkálatokhoz szükség lehet.



Jól olvasta, MINDENT: csavarokat, kötőelemeket, kéziszerszámokat, kerti kisgépeket, például fűnyírót, sövényvágót, láncfűrészt – az utóbbiakat akkumulátoros változatban is!

A rögzítés- és szereléstechnikában, a csiszolástechnikában, a kötőelem-forgalmazásban és a munkavédelmi eszközökben verhetetlen, 1997 óta működő Rappai Csavar Kft. csavar- és kéziszerszám-kínálata a profi, nagyipari felhasználók és a lakosság igényeit egyaránt kielégíti.

Íme, néhány termékcsalád a Rappai Csavar 12 ezres, azonnal elérhető, gazdag kínálatából: King Tony, AEG, Jetech, UNIOR kéziszerszámok, Milwaukee és Ryobi elektromos és akkumulátoros ipari kéziszerszámok, BOSTITCH tűzés- és szegezéstechnikai eszközök, SOUDAL, illetve UNITED szilikonok és purhabok, OLFA kések.

A Rappai Csavar szaküzletei – Szegeden, a Bakay Nándor utcában és Szentesen, a Vásárhelyi úton – a tavasz slágereit, a Ryobi láncfűrészt, a sövényvágót, a fűnyírót, az aprítógépet most akciós áron is kínálja; nézzen szét a webshop akciós kerti gépei között!

A Ryobi termékek nagy része a szaküzlet raktárkészletéből azonnal, online rendeléssel másnap átvehető.

Újdonság, hogy a Ryobi-termékek akkumulátoros termékpalettája is igen színes. Egy akkumulátorral akár 200 különböző Ryobi-termék is működtethető. Az akkus kisgépek egyre népszerűbbek: vezeték nélkül is nagy teljesítményt nyújtanak, gyorsan feltölthetők, költséghatékonyan működtethetők, és nem kell a hosszabbítókábelben bukdácsolni. A kiváló minőség garantálja a barkácsgépek, a kerti kisgépek hosszú távú, megbízható működését.

A Rappainál a Milwaukee elektromos ipari kéziszerszámai és kerti kisgépei szintén kaphatók. A minőségi, napi használatra tervezett szerszámok, például az ütvefúró, a fúró, a sarokcsiszoló, a szegecshúzó az ipari szektorba tartozó szakemberek kedvelt gépei. A kerti kisgépek – a permetezők, a lombfúvók, a sövényvágók, a fűnyírók, a láncfűrészek – a lakosságnak ugyancsak megfelelőek.

A lítiumionos akkumulátorral működő Milwaukee kerti gépek közül jó néhány most akciós. Tekintse meg a kínálatot! A megrendeléstől számított egy héten belül a legtöbb Milwaukee-terméket kiszállítják.

– Nálunk a termék mellé szaktanácsadás is jár a vásárlóknak, legyen szó akár lakossági ügyfélről, viszonteladóról, mesteremberről, vagyis kis-, illetve nagyfelhasználóról. Mindenkinek minőséget, szaktudást kínálunk, ráadásul megfizethető áron. Jelszavaink évtizedek óta ugyanazok: szakszerűség, minőség, gyorsaság – mondja Rappai Attila ügyvezető-tulajdonos.

Elérhetőségek:

www.rappai.hu

Szeged, Bakay Nándor utca 52.

[email protected]

Nyitvatartás: hétfő–péntek 7.30–17 óra, szombat 8–12 óra

Szentes, Vásárhelyi út 72.

[email protected]

Nyitvatartás: hétfő–péntek: 7.30-17 óra, szombat 8–12 óra