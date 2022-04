1. Melyik volt az a pillanat, amikor eldőlt, hogy céget alapítotok?

CSG: A cég története még 2012 előttre nyúlik vissza. A gazdasági válságot követően, a 2009/10-es évben kezdett el körvonalazódni egy új üzletág, az elektromos fűtés kivitelezése és a napelemes rendszerek telepítése. Ekkor kezdtünk el egyéni vállalkozóként bedolgozni egy másik cégnek, ahol a szerelésen kívül pályázatírással és marketinganyagok készítésével foglalkoztunk. 2012-ben döntöttünk úgy Bélával, hogy közösen belevágunk egy saját cég megalapításába. A cégben Béla vezette a villanyszerelési, telepítési és műszaki oldalt, míg én a gazdasági vonalat menedzseltem, pályázatírással és marketinggel foglalkoztam. A Solar Konstrukt Kft. 2014-ben jutott el egy olyan önálló szintre, hogy érdemes volt belevágni egy saját bemutatóterem kialakításába és az értékesítési vonal kiépítésébe. Ekkor kezdődött a Solar Konstrukt Kft. története.

2. Miért a megújuló energiára alapoztátok a cég jövőjét?

RB: Még 2010-ben adódott egy lehetőség, akkoriban többnyire elektromosfűtés-telepítéssel foglalkoztunk, a napelemes rendszerek telepítése itthon még nagyon gyerekcipőben járt.

CSG: Külföldön, például Németországban ekkoriban már egyre elterjedtebb volt a lakosság körében telepített napelemes rendszer. Innen is látszott, hogy ha a napelemek ára lejjebb megy, akkor előbb vagy utóbb itthon is el fognak terjedni a napelemes rendszerek.

RB: A kezdetekben nem a megújuló energiára koncentráltunk, hanem olyan megoldásokat szerettünk volna kínálni a lakosságnak, amely a szakmámhoz szorosan kapcsolódik, azaz elektromos árammal kapcsolatos.

3. Most mivel foglalkozik a cég?

CSG: Itt elsősorban beszéljenek a számok. Fő tevékenységünk a napelemes és elektromos fűtési megoldások telepítése, az elmúlt évek során megközelítőleg 6 ezer ilyen rendszer készült el.

RB: A jövőre is gondolunk, ezért napelemes rendszerek szakszervizelését, karbantartását és diagnosztikáját is elvégezzük.

CSG: Emellett elektromos fűtési megoldásokat forgalmazunk: fűtőfilmet, fűtőszőnyeget, fűtőpanelt és fürdőszobafűtést. 10 év alatt közel 10 ezer darab fűtőtestet adtunk el. Ezenkívül webáruházunkból az ország bármely pontjára kiszállítjuk termékeinket.

4. Mi a cég fő célkitűzése?

CSG: Célunk folyamatosan mozgásban maradni: innovatív, folyamatosan tanuló és gyorsan alkalmazkodó szervezetként minden utunkba kerülő lehetőséget ki kell használnunk és folyamatosan keresnünk kell új célokat is. Célunk, hogy korrekt, megbízható, magas szakmai színvonalon működő építőipari cég legyünk, aki a Dél-alföldi régióban közismert és elismert branddel rendelkezik.

RB: Valamint, hogy 20 év múlva is itt legyünk: stabil alappal és háttérrel, megtartva az állandó minőséget.

5. Jelenleg hány fő dolgozik a cégnél?

RB: 2012-ben 2 fővel kezdtük, Gáborral jártunk napelemet szerelni a kisautómmal, ahová még a szerszámokat is be tudtuk zsúfolni. Innen indultunk. Az idei évben pedig már 50 fővel dolgozunk, és a járműparkunk is jelentősen megnövekedett.

CSG: Szeretnénk egy erős, összetartó munkaközösséget, ahol a közös értékek mentén mindenki megtalálja a maga helyét a cégen belül, és törekszik arra, hogy folyamatosan többet hozzon ki magából vagy legalábbis tartsa a lépést a többiekkel.

6. Mit gondoltok, mi a cég sikerének titka?

CSG: Úgy vélem, az alábbi ügyfélvélemény fogalmazza meg tömören és érthetően, hogy mi lehet a cégünk sikerének titka:

„Tegnapi nap került sor a napelem telepítésére családi házunknál. A csapat, úgy szakmailag, mint emberileg nagyon rendben volt. Mi több, visszakaptam azt a hitet, hogy létezik még olyan vállalkozás, aki nemcsak profitorientált, hanem korrekt, munkájukkal messze a minőséget képviselik. Örömmel ajánlom minden érdeklődőnek.” – Dobó Imre, Szeged



7. Az utóbbi években egyre több vállalkozás jelent meg a napelemes piacon, hogyan lehet kitűnni ebből a tömegből?

CSG: Nálunk minden tekintetben az ügyfél áll a középpontban. Magunk felé is olyan elvárásokat fogalmaztunk meg, amelyet minden körülmények között igyekszünk szem előtt tartani. Például folyamatosan törekszünk arra, hogy minőségi munkát adjunk ki a kezünkből, (munkavállalóinkat rendszeresen továbbképezzük, a vállalatirányításunkba ISO rendszert vezettünk be). Napelemes rendszereinket saját kivitelezői csapatunk telepíti, hosszú távon így biztosítható a hatékony, magas színvonalú, megfelelően ellenőrzött szakmunka. Ügyfeleinknek csak olyan termékeket értékesítünk, amelyekben mi is hiszünk és magunk is használjuk őket. Az elmúlt évek során kiépítettük hivatalos szakszerviz hátterünket is, úgy gondolom, ma már ez alapkövetelmény. De ez nem volt olyan egyszerű, mert ehhez rendelkezni kell a megfelelő szaktudással, képzett munkatársakkal és megfelelő eszközparkkal. Hosszú távon csak így biztosítható a minőségi ügyfélkiszolgálás.

8. Hol látjátok a céget 10 év múlva?

RB: Szeretnénk a Dél-magyarországi régióban jelentős és elismert cég lenni. Fontos számunkra, hogy fenntartsuk azt az állandó minőséget, amivel úgy gondoljuk, hogy hosszú távon megálljuk a helyünket egy gyorsan változó világban.

9. Milyen irányba tart a megújuló energia? Milyen irányba megy a jövő?

CSG: Van egy víziónk a jövő otthonáról, ahol minden árammal működik, és ez az „okos otthon” igyekszik minél hatékonyabban felhasználni a saját maga által megtermelt energiát. A garázsban elektromos autó áll, amelynek „tankolása” az otthoni töltőről történik. A meleget elektromos fűtés biztosítja.

Ez is azt mutatja, hogy nemcsak termékekben gondolkozunk, hanem olyan komplex megoldásokban, amelyekkel megteremthetjük a családok energiabiztonságát. Továbbá fontos számunkra, hogy mindezt környezetbarát módon, energiahatékonyan, a megszokott komfortérzet mellett tegyük.

10. Mivel ünneplitek a cég 10 éves fennállását?

CSG: Az ügyfeleinknek köszönhetjük sikereinket, ezért ezt szeretnénk nekik meghálálni a 10 év 10 ajándék kampányunkkal. Az egész éves nyereményjáték során az idei évben nálunk vásárló ügyfeleink között 10 ajándékot sorsolunk ki. A fődíj egy 2 személyes wellnesshétvége, ezenkívül még 9 db további értékes ajándék talál gazdára. De a korábbi években nálunk vásárolt ügyfelekről sem feledkeztünk meg, közöttük is sorsolni fogunk decemberben, nekik további 3 ajándékkal készültünk.

Ebben a rohanó világban néhány percre néha meg kell állnunk, és értékelni az elért sikereket, emellett a közvetlen környezetünkben is körbe kell nézni, milyen jó ügyek mellé tudunk becsatlakozni. Előző években is fontosnak tartottuk, hogy támogassunk szervezeteket, az idén ezt még inkább szívügyünknek tekintjük, ezért a 10. évforduló alkalmából 10 szervezetet szeretnénk segíteni tárgyi vagy pénzbeli adománnyal.

Elérhetőségek:

Napelem és Elektromos Fűtés Szaküzlet: Szeged, Pulz u. 37.

www.solarkonstrukt.hu

Tel.: 62/202-351