2021-ben fejeződött be az új vendéglátóipari tanegység kialakítása és felszerelése. A szakoktatók és a tanulók örömére egy cukrász tanműhelyt, egy tankonyhát, valamint egy tanéttermet adtunk át, melyek berendezései a mai modern konyhatechnológiai elvárásoknak, illetve a gyakorlati munkahelyek igényeinek is teljes mértékben megfelelnek. A régi tanétterem is teljesen megújult: teljes berendezés-, burkolat- és nyílászárócsere valósult meg. A kereskedelmi kabinetben egy korszerű, digitális technológián alapuló, nyolc pénztárgépállomásból álló rendszert alakítottunk ki, melynek kezelése során a tanulók elsajátíthatják a kereskedelmi egységekben alkalmazott kasszázási rendszerek használatát. A digitális megújulás jegyében számos korszerű szoftvert szereztünk be: érintőképernyős pincérterminált és egy komplex vendéglátóipari-szállodai üzemeltetési szoftvert. Mindezek elősegítik a tanulók felkészítését a versenyekre és a mindennapi életre egyaránt. A 2021-2022. tanévben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ismét megrendezte a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV). Iskolánk tanulói a vendéglátás-turisztika szakmacsoport négy szakmájában (cukrász, pincér, szakács, vendéglátásszervező) indultak a megmérettetésen. Az első fordulóban nyújtott teljesítmények alapján a Krúdy 18 végzős tanulója ért el 60% fölötti eredményt, ezzel mentességet szerezhetnek a kimeneti szakmai vizsga írásbeli része alól. A vendéglátásszervező tanulók versenykategóriájában megyénket a Krúdy két vendéglátásszervező tanulója, Dezső Botond és Hajdú Botond Xenosz képviselte, akik 99-99 százalékos teljesítményükkel jutottak tovább a második fordulóba, majd az első és a negyedik helyen folytatják a versenyt az áprilisi országos döntőben. Az Ágazati és Ágazaton Belüli Specializáció Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak Verseny (ÁSZÉV) országos döntőjébe jutottak iskolánk végzős tanulói: Hrickó Nándor, Barna Donát, Fehér Fanni és Mezei Dávid vendéglátóipari ismeretek tantárgyból, valamint Laukó Bálint Lukács turisztikai ismeretek tantárgyból. A 10. B turisztikai technikumi osztály háromfős csapata - Papp Izabella, Knács Evelin és Dedovics Rádó - bejutott a Lakiteleki Népfőiskola által szervezett Hungarikum-vetélkedő országos elődöntőjébe. A verseny célja a hungarikum-mozgalom népszerűsítése, valamint nemzeti értékeink megismertetése. A Pelikán Kupa elnevezésű gasztronómiai kiállítás és versenyen Varga Zsolt Ferenc cukrásztanuló, Lakos Bálint pincértanuló és Potyesz Detre szakácstanuló ezüstérmet nyert.





Az intézményben a szakmai oktatással párhuzamosan nagy hangsúlyt fektetünk a közismereti tantárgyak tanítására, a tehetségek gondozására. Barta Dávid, iskolánk 3/11. bc osztályos tanulója az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny megyei fordulójában elért első helyezését követően a Kárpát-medencei döntőben 6. helyen végzett. Ugyanezen a versenyen Rácz Boglárka 9. B osztályos tanuló megyei 4. helyezést ért el. A HEBE Kiadó országos olvasási versenyén a 10. AK turisztikai osztály csapata 3. lett. Csapattagok: Bús Zsófia, Dósa Zsófia, El Idrissi Rawla. A Szép Magyar Beszéd Verseny célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése. Szólát Viktória Zsófia 11. F osztályos tanuló a megyei fordulóban 5. helyezést ért el. A Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum által szervezett városi történelemversenyen iskolánk két csapattal képviseltette magát. A döntőben 2. helyezést ért el a 9. B osztály csapata, melynek tagjai: Boldizsár Nóra, Gulyás Dóra, Rácz Boglárka, Suta Kinga. A 10. AK osztály csapata 5. helyezést ért el, tagjaik Bús Zsófia, Dósa Zsófia és Kávai Sarolta. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal „A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tartalmának fejlesztése” című kiemelt projekt „Az Én pályám, a Te pályád!” országos pályázatán sikeresen szerepelt Csiszár Barbara 3/11 bc osztályos, illetve Herédi Kinga Sára 3/11. A osztályos tanulónk. Beadott pályaműveiket a bírálóbizottság tárgynyereményben részesítette. A filmek, számos színes pályaorientációs tevékenységünk mellett, segítik a beiskolázást, valamint országos szinten hozzájárulnak a szakképzés népszerűsítéséhez.