A Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskolában már 137 éve versenyképes, a munkaerőpiac igényeinek megfelelő kínálattal várják a tanulókat, akik képességeiknek, érdeklődésüknek, személyiségüknek megfelelően választhatnak szakmát. Az intézmény fő alapelve, hogy olyan kezdő szakembereket neveljen ki, akikben van igény a rendszeres szakmai megújulásra, nyitottak a világ dolgaira, tisztelik és becsülik embertársaikat. Ennek érdekében a változásokra nyitott, tanulóközpontú nevelő-oktató munka folyik az iskolában. A szakmai oktatás mellett nagy figyelmet fordítanak a közismereti képzésre is, hogy tanítványaik ne váljanak egyoldalúan szakmájuk rabjaivá. Kilenc ágazatban (Gépészet, Épületgépészet, Építőipar, Vegyipar, Kreatív, Fa- és bútoripar, Elektronika és elektrotechnika, Szépészet, Specializált gép- és járműgyártás) várják a technikumi és szakképző iskolai képzés iránt érdeklődőket tanulói és felnőttképzési jogviszonyban egyaránt.

A szakképzés egyik legrangosabb eseményei évről évre az országos szakmai versenyek sorozata. Két év kényszerszünet után a járványhelyzet idén végre ismét lehetővé tette, hogy a nappali tagozatos tanulók összemérjék tudásukat az általuk tanult szakmákban. A móravárosis diákok is szép sikereket értek el.

Szépészet ágazatban két Kozmetikus technikus tanuló is bejutott az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny döntőjébe, névszerint: Varga Judit és Szöri Virág Alexandra. Felkészítő oktatóik szakmai gyakorlatból: Ludányi Olga és Forgó Erika, felkészítő oktatóik szakmai elméletből: Dr. Simoncsics Jánosné, Jovan Edit, Szabó Rita és Pulainé Szaniszló Anikó.

Czékus Gábor Hegesztő tanuló magas pontszámmal jutott be a Szakma Kiváló Tanulója Verseny döntőjébe. Felkészítő oktatói – Rózsa János és Tancsik Ferenc – jelenleg is azon munkálkodnak, hogy Gábor az országos döntőben is jól szerepelhessen.

A Szakma Kiváló Tanulója Versenyen Kőműves szakmában szép eredményt elért tanulók: Patai Pál és Vér Alex Patrik. Felkészítő oktatóik: Kiss Antal és Koczka Gábor. Tuzai István tanítványa, Nagyillés András Ács tanulóként ért el jó eredményt, bejutott a verseny elődöntőjébe. Gyakorlati oktatója, Koczka Gábor. Az építőipari szakmákban még nem ismert az országos döntőbe jutott tanulók névsora, bízunk benne, hogy minden tanuló képviselheti az iskolát a Szakmasztár Fesztiválon.

Remekül szerepeltek a Vegyész technikus tanulók is az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen. Pasztuhov István, Varga Dávid és Bite Bálint Csaba is bejutott az elődöntőbe.

Az elért eredmények nagyrészt annak köszönhetőek, hogy a szakirányú oktatásban a duális szakképzés jegyében az ágazati alapoktatás után a diákok vállalkozóknál ismerkedhetnek meg „élesben” a piaci viszonyokkal, ugyanakkor az iskolában az oktatás korszerű laboratóriumokban, szaktantermekben, tanműhelyekben folyik. A közelmúltban számos nyertes pályázatnak köszönhetően sikerült felszerelni több modern szaktantermet, pl.: egy KNX labort, amelyben a legmodernebb okosotthonhoz tartozó elektronikai felszereléseket, technológiákat ismerhetik meg, majd aktívan gyakorolhatják a tanulók; egy olyan fodrász szaktantermet, amelynek felszereltsége és hangulata felveheti a versenyt bármelyik városi szalonnal; egy újabb vegyészeti labort; valamint nem utolsó sorban jelenleg éppen a hegesztőgépek cseréje zajlik a lehető legmodernebb változatokra.

A szakmai, illetve közismereti oktatás mellett több jó gyakorlat is biztosítja a kitűzött célok elérését: élménypedagógia, projektfoglalkozások, nemzetközi pályázatokban való részvétel, a Zöldész munkacsoport aktivitása, az Egészségőrök segítő attitűdje.

A szakmai megmérettetéseken túl – köszönhetően az oktatók kreativitásának és lelkesedésének – számos egyéb kihívásba is bekapcsolódnak az iskola tanulói, ahol rendszerint sikereket is érnek el: második és harmadik helyezés a városi vitafórumon, tizedik helyezés a CEDEFOP európai fotópályázatban, részvétel a víz világnapi iskolai vetélkedőn, a szóforgató anyanyelvi versenyen, a magyar parasport napján, a FIRST LEGO League robotprogramozó versenyen.

A felsorolt eredmények csak úgy valósulhatnak meg, hogy egy jól működő, összetartó, egymást segítő oktatói testület foglalkozik a tanulókkal. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy minden évben több kolléga is magasrangú kitüntetéseket vehet át. A 2021-22-es évben: Hoffmann László oktató a Magyar Bronz Érdemkereszt Kitüntetését vette át, ugyanakkor az iskola vezetőségéből Feketű Béla igazgató úr és Szabó Gábor igazgatóhelyettes úr is megkapta a Szeged Szakképzéséért díjat.

Hoffmann László