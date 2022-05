Miért lehet problémánk az edzéssel?

A médiában velünk szembejövő ideális test képe sokakat tántoríthat el attól, hogy belekezdjen az életmódváltásba, gondolva: „Nekem sosem lesz ilyen testem.” Fontos azonban tudni, hogy sok esetben nem minden az, aminek látszik, és a feltuningolt fotók és a plasztikai műtétek gyakran nincsenek kiemelve egy-egy híresség fotóján.

A másik ok, amiért rossz szájízzel gondolhatunk a testmozgásra, az első edzés utáni izomláz és fáradtság. Érdemes észben tartani, hogy minden kezdet nehéz, a testünknek időre van szüksége ahhoz, hogy felvegye a tempót, és egyre kevésbé fáradjunk el. Így tehát ha úgy érzed, a konditeremben te vagy az egyetlen, aki nem bírja úgy az iramot ahogy a többiek, csak gondolj arra, hogy mindenki így kezdte!

A nőknél problémát okozhat az is, amikor menstruációs fájdalmakkal, egyéb kellemetlen tünetekkel küzdenek. Ilyenkor előfordulhat szédülés vagy indokolatlannak tűnő hamar kifáradás egy-egy edzés során. Ilyenkor is érdemes türelmesnek lenni a testtel, és kivenni néhány napot pihenésre, ha azt jelzi, most nem esik jól neki a mozgás.

3 természetes módszer, ami segít, hogy jobban menjen az edzés

Lassan felszívódó szénhidrátok fogyasztása

Gyakori tévhit, hogy rendszeres testmozgás mellett szinte bármit fogyaszthatunk, mértéktelenül. Nagyon fontos, hogy mivel testünk terhelésnek van kitéve, olyan módon „tankoljuk meg”, hogy a regenerálódást és az állóképességet is segítse, javítsa. Sokat segíthet, ha a nehéz ételek helyett inkább lassan felszívódó szénhidrátokat fogyasztunk, amelyek egész nap képesek energiát biztosítani a szervezetünknek. Ilyen ételek a zöldségek, gyümölcsök, gabonafélék, valamint a hüvelyesek.

Kreatin, a hasznos étrendkiegészítő

Bizonyos étrendkiegészítők is sokat segíthetnek abban, hogy jobb teljesítményt érjünk el, és közben szervezetünket is támogassuk. A kreatin egy természetes, szervezetünk által aminosavakból előállított anyag. Nagyrészt az izomsejtek tárolnak kreatint, melyet testmozgás során felszabadítanak, így növelve az izomtömeg erejét, felépítését, valamint csökkenti az edzés közbeni fáradtságot is. Szervezetünk minél több kreatint tartalmaz, annál több energiát képes generálni a testmozgáshoz.

Izotóniás sportitalok

Az izotóniás sportitalok segítenek abban, hogy a testmozgás során elvesztett folyadékot és ásványi anyagokat pótolják, emellett elegendő energiával látják el a szervezetet, hogy az az edzés végéig kitartson. Az izotóniás italok az emberi vérhez hasonló koncentrációval rendelkeznek, ezért könnyen képesek felszívódni. Ha rendszeresen nagy intenzitású, rövidebb ideig tartó edzéseket végzünk, ideális választás lehet ez az ital energiapótlás céljából.

Miért nem érdemes túlhajtani magunkat sportolás közben?

Ahogy a mondás tartja: „Róma sem egy nap alatt épült fel.” És ez az edzésre is igaz: az általunk kitűzött edzettségi szint és azok testen látható végeredménye (például a kockás has) sem egyik napról a másikra érhető el. Nagyon fontos a kitartás és a rendszeresség, de időt is kell hagyni, hogy a szervezet és az izomzat megfelelően regenerálódjon egy-egy intenzív edzés után.

Ha túlterheljük a testünket, gyengülhet a teljesítményünk, emellett nagyobb valószínűséggel ér minket valamilyen sportbaleset is. Fontos az edzések után megfelelő nyújtás is, ezért ezt semmiképp se hagyjuk ki! Szükség esetén kérhetjük személyi edző segítségét, aki tanácsokat adhat a mozgásformákat illetően, valamint egy táplálkozási szakértő is sok hasznos információval szolgálhat a fogyasztandó ételeket illetően.

Ne halogassuk tovább a mozgást, kapjuk fel a sportcipőt, állítsunk össze egy motiváló zenei lejátszási listát, és irány a konditerem! Testünk garantáltan meghálálja, hogy ilyen módon is gondoskodunk róla!