A kérdésre, hogyan telik a Zoltán-Kátai családban az anyák napja, Erika elárulja: – Onnantól kezdve, amikor Zoé már tudatában volt annak, hogy ezen napon az édesanyákat ünnepeljük, vagyis ő engem, a korához mérten mindig készült valamivel. Rengeteg rajzát tettem el, ezeken mindig ketten szerepeltünk. Aztán később, amikor már tudott írni, idézetekkel tarkított kis leveleket adott, amelyek mind arról szóltak, hogy ő mennyire boldog azért, hogy én vagyok az anyukája. Ezekből sokat be is keretezett, és úgy adta át, én pedig kitettem a falra őket – mondja Erika. Mint kiderül, Zoé sosem vesz vágott virágot, mert tudja édesanyjáról, amit ő a rajongóknak is mindig elmond, hogy neki a cserepessel lehet igazán örömet szerezni, mert azt tudja sokáig dédelgetni, pátyolgatni, nézegetni.

– A lányom mindig készül anyák napjára valamilyen személyre szóló meglepetéssel, de idén azt hittem, hogy ez elmarad – mondja Erika. – Egyrészt május 1-jével egy napra esett, és mi Robival dolgoztunk, másrészt Zoé elutazott a barátjával. Mégis, reggel arra ébredtem, hogy amit minden évben le szokott írni, azt most elküldte nekem üzenetben. – Azt is megírtam, hogy anya hol keresse meg a szekrényemben azt az ajándékot, amivel készültem – teszi hozzá Zoé. – Bevallom, nem is számítottam rá – mondja meghatódva Erika –, azt hittem, az utazással van elfoglalva, de végül megkaptam a magam kis gyönyörű virágkosarát, amiben természetesen nem szálas virágok voltak, és persze benne volt a hagyományos kis levélke is.

